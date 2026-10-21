賴總統談對立撕裂 國民黨：與其教訓別人不如先管好自己人

身兼民進黨主席的賴清德總統今在民進黨中執會表示，民主選舉的目的，是凝聚社會共識，決定人民所期待的未來治理方向，而不是製造人民之間的對立與撕裂。國民黨反批，賴總統嘴巴喊團結，民進黨卻從中央黨部到沈伯洋陣營，輪番對台北市長蔣萬安潑髒水，賴這番話，最大諷刺就是民進黨自己。

國民黨文傳會主委陳以信表示，難道民進黨攻擊別人叫民主競爭，別人批評民進黨就叫撕裂社會？民進黨發言人吳崢指控蔣萬安「潑髒水」「仇恨動員」；民進黨台北市長參選人沈伯洋批評蔣萬安搞「死貓戰術」，連英文能力都成為攻擊題材。

陳以信表示，民進黨天天對蔣萬安冷嘲熱諷，賴清德卻突然高喊理性克制，究竟是在要求自己，還是在要求別人？去年才高喊選舉罷免要「打掉雜質」，今年竟然大談選舉不要撕裂，賴清德與其教訓別人，不如先管好自己人。