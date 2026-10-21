聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統談對立撕裂 國民黨：與其教訓別人不如先管好自己人
身兼民進黨主席的賴清德總統今在民進黨中執會表示，民主選舉的目的，是凝聚社會共識，決定人民所期待的未來治理方向，而不是製造人民之間的對立與撕裂。國民黨反批，賴總統嘴巴喊團結，民進黨卻從中央黨部到沈伯洋陣營，輪番對台北市長蔣萬安潑髒水，賴這番話，最大諷刺就是民進黨自己。
國民黨文傳會主委陳以信表示，難道民進黨攻擊別人叫民主競爭，別人批評民進黨就叫撕裂社會？民進黨發言人吳崢指控蔣萬安「潑髒水」「仇恨動員」；民進黨台北市長參選人沈伯洋批評蔣萬安搞「死貓戰術」，連英文能力都成為攻擊題材。
陳以信表示，民進黨天天對蔣萬安冷嘲熱諷，賴清德卻突然高喊理性克制，究竟是在要求自己，還是在要求別人？去年才高喊選舉罷免要「打掉雜質」，今年竟然大談選舉不要撕裂，賴清德與其教訓別人，不如先管好自己人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。