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蕭美琴接見加拿大國安訪團 感謝加國挺台海和平

中央社／ 台北21日電

副總統蕭美琴今天接見加拿大國安事務訪問團，感謝加拿大政府多次重申台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，並多次派遣艦艇航經台灣海峽。她表示，台加具有共同的國家安全利益，期盼持續深化雙邊各領域合作。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見「加拿大國安事務訪問團」，訪團成員包括加拿大全球事務部前副部長莫瑪塔（Marta Morgan）、加拿大總理府前國安情報顧問唐喬媂（Jody Thomas）等人。

蕭副總統致詞時表示，台灣與加拿大共同的國家安全利益，是雙方優先關切的事項，感謝訪賓關注台灣在印太地區持續面臨的各項挑戰。

蕭副總統感謝加拿大政府多次重申台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，包括與其他七大工業國集團（G7）國家共同表達上述立場。她說，加拿大的一貫立場對台灣深具意義。

蕭副總統並感謝加拿大不僅發表聲明，更秉持航行自由及以規則為基礎的國際秩序精神，多次派遣艦艇航經台灣海峽。

談及雙邊合作，蕭副總統表示，台灣與加拿大在經濟與科技領域往來密切。當前全球貿易秩序變動，為包括加拿大在內的各方帶來新挑戰，許多台灣企業也積極在貿易、投資及商業活動方面，推動全球多元布局。

她指出，文化及教育交流同樣是台加關係的重要基礎，許多台灣人在加拿大生活與求學，加拿大已成為台灣年輕人參與國際交流最喜愛的目的地之一，年輕人也將累積的經驗帶回台灣。

蕭副總統期盼，未來台加能在既有基礎上持續發展夥伴關係，深化各領域合作。

加拿大 國安 台海 蕭美琴

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