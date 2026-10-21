黃逸豪諷習近平疑遭買凶恐嚇 傅崐萁促政府查明、公布證據

相聲喜劇演員黃逸豪日前演出諷刺大陸國家主席習近平作品，除遭中國人士指使跨境恐嚇，還被買凶製造假車禍企圖傷害。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，他先表達關心之意，並表態他不在乎網紅朋友們怎麼揶揄政治或是批評他個人，若非具體誣陷指控，他向來都是一笑置之，但在乎台灣人民還能不能自由說話，到底有哪些話是真實的。

傅崐萁說，他要鄭重表達，不論政治立場為何，任何人都不應因為言論而遭受暴力威脅。比如製作「萊爾校長」的年輕人阿佑，只是表達對時事的看法，就被執政者闖宅敲門恫嚇，鬧得全國國人都知曉，就是非常誇張離譜的事情，現在發生的這件事更要民進黨政府說清楚講明白，如果司法調查證實涉及境外勢力指使，就必須依法追查到底，絕對不容國人受到任何侵犯。

傅崐萁表示，身為常被嘲諷的政治人物之一，說他是「花蓮王」，但花蓮人很清楚，沒有地方人這麼稱呼他，但長年在不斷的攻擊渲染下，也成了脫不去的標籤？脫口秀的魅力就在於幽默、諷刺與挑戰權威。政治人物可以被批評、被挖苦、被拿來開玩笑，這不是侮辱民主，而是民主最珍貴的日常，歐美國家如此，台灣更是如此。

傅崐萁說，他也要嚴肅追問，民進黨政府接二連三公布所謂的「跨境鎮壓」案件，如果確鑿證據，這已不只是個人安危，而是攸關全體台灣人民的安全。賴清德政府難道不應召開重大記者會，把可公開的證據、幕後指使者、金流及調查進度攤在陽光下，讓人民安心嗎？不能只發布新聞稿、製造恐慌。

傅崐萁強調，他支持依法追查犯罪，也要求政府以證據說話、以法律究責，並檢視制度是否有漏洞。台灣的舞台，可以有批評、有諷刺、有笑聲，但絕不能讓暴力取代言論，讓恐懼取代自由。守護每一個人暢所欲言的權利，更不能用執政龐大的資源與宣傳工具，就不實的謊言不斷的腦？這就是應該守護的台灣民主。