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中共涉假車禍跨國鎮壓黃逸豪 政院協處平台啟動因應

中央社／ 台北21日電
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照

新北地檢署偵結相聲演員黃逸豪遭境外人士出資策畫假車禍傷害案，依涉犯重傷害未遂、違反個資法等罪嫌起訴5人。行政院今天表示，此案件已提報行政院「因應跨國鎮壓跨機關協處平台」，依程序積極處理中，政府也正研議修法嚇阻在地協力者配合中共在台犯罪。

黃逸豪9月演出前遭車禍受傷，新北地檢署查出中共涉跨國鎮壓教唆國內人士阻止其演出，且嫌犯原要讓黃逸豪斷手斷腳，聽到慘叫才停止，最後依重傷害未遂等罪起訴5人並求處重刑。

行政院發言人李慧芝回覆記者提問表示，表演藝術透過人聲、肢體與樂器等表演形式，展現各地不同的歷史、文化、生活與時代精神，受到中華民國憲法第11條言論與藝術表現自由的保障，創作者也正是在言論自由的環境下，才能創造出更多元、更富有創意的作品，取得閱聽者的共鳴，進一步形成屬於台灣的民主自由文化。

她強調，台灣是自由、平等，尤其是享有言論自由的國家，對於跨國鎮壓的不法行為無法容忍，並強力譴責。此案件已提報行政院「因應跨國鎮壓跨機關協處平台」，依相關作業程序積極處理中。

李慧芝表示，政府將全力打擊這類跨國鎮壓惡行，目前正研議修法嚇阻在地協力者配合中共在台犯罪，確保民眾安全。

車禍 中共 李慧芝 行政院

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