中共涉跨境鎮壓攻擊演員黃逸豪 蔣萬安：嚴厲譴責

相聲演員黃逸豪9月演出前遭車撞傷，檢方查出中共涉跨境鎮壓，教唆國內人士阻止演出。台北市長蔣萬安今天表示，對於任何箝制言論自由、暴力行為，嚴厲譴責且絕不容許。

黃逸豪曾在卡米地喜劇俱樂部演出諷刺中國國家主席習近平的相聲，今年5月卡米地喜劇俱樂部遭潑糞、油漆，台北地檢署查出中共人士透過跨境鎮壓，教唆2名男子犯案。

今年9月黃逸豪在演出前，於新北市住家附近被車輛撞傷，新北檢查出中共涉跨境鎮壓教唆國內人士阻止演出，依重傷害未遂等罪起訴5人並求處重刑。

蔣萬安下午主持台北市政府維護公共安全督導會報，會前接受媒體聯訪時表示，台灣是民主法治社會，對於任何試圖箝制言論自由、暴力行為，都嚴厲譴責也絕不容許。

媒體關切蔣萬安將於11月12日請假投入選戰，蔣萬安表示，因應選戰局勢變化，做出相對應調整，包括台中市長盧秀燕、5位藍營立委及團隊，一定全力團結爭取市民認同，打贏這場關鍵選戰。

記者追問，如何看待媒體人錢怡君評論他政治能量已折損。蔣萬安說，尊重各界評論，更重要的是他有信心能爭取連任，同時一步一腳印爭取市民認同。

至於外界關切選前小內閣是否可能改組，蔣萬安表示，目前一定要求每一位首長堅守崗位，解決眼前各項問題，把所有工作做到最好。