影／陸劇「逐玉」張凌赫來台遭拒 藍委轟民進黨政府：暴露玻璃心

在陸劇「逐玉」飾演「武安侯」爆紅的大陸男星張凌赫近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕申請。對此，國民黨立委廖偉翔痛批，對岸敢放行主張台獨的勞動部部長，民進黨政府面對偶像劇演員竟然要如臨大敵，用意識形態操作民間交流的對立，反倒是暴露自己的玻璃心。

大陸國台辦今天透過記者會披露，張凌赫申請赴台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭到拒絕申請，並批評民進黨當局此舉出於「政治目的」，有損兩岸文化交流。陸委會午間透過書面回應提及多項否准理由，包括張凌赫「曾多次PO文貶損我國地位」、出席海峽論壇，以及本次來台目的不明確。

國民黨立委廖偉翔表示，民進黨的勞動部長洪申翰，過去在臉書多次以「兩國論」表態，台獨立場非常鮮明，但對岸照樣發證放行，讓他出席中國大陸的APEC會議，甚至文化部部長李遠也說過，不會打壓張凌赫言論自由，如果他來台灣，也會愛上台灣自由的空氣。

廖偉翔質疑，難道對岸演員唱幾句歌、演幾齣戲、跟粉絲合照，台灣的民主體制就會被「統戰」摧毀嗎？自詡自由開放、自信民主的民進黨政府，還要大動作封殺來台舉辦粉絲見面會的申請。

廖偉翔質呼籲，民進黨政府拿出格局，不要動輒把藝文活動政治化。真正民主的社會，面對不同的思想都應該有包容的能力。