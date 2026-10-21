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張凌赫申請來台遭拒 廖偉翔轟民進黨玻璃心：別把藝文活動政治化

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
針對中國大陸藝人張凌赫申請來台遭拒，國民黨立委廖偉翔呼籲民進黨政府拿出格局，不要動輒把藝文活動政治化。聯合報系資料照
針對中國大陸藝人張凌赫申請來台遭拒，國民黨立委廖偉翔呼籲民進黨政府拿出格局，不要動輒把藝文活動政治化。聯合報系資料照

針對中國大陸藝人張凌赫申請來台遭拒，國民黨立委廖偉翔表示，難道對岸演員唱幾句歌、演幾齣戲、跟粉絲合照，台灣的民主體制就會被「統戰」摧毀嗎？呼籲民進黨政府拿出格局，不要動輒把藝文活動政治化；真正民主的社會，面對不同的思想都應該有包容的能力。

大陸國台辦今天在記者會上指出，張凌赫申請赴台舉辦交流活動，遭到拒絕申請，呼籲民進黨政府取消不合理限制；陸委會則回應，張凌赫多次貼文貶損台灣地位，對岸也曾刻意安排他在統戰平台「海峽論壇」演講，這次申請來台目的也不明確，全案不予核准。

廖偉翔表示，對岸敢放行主張台獨的勞動部部長洪申翰，民進黨政府面對偶像劇演員竟然要如臨大敵，用意識形態操作民間交流的對立，反倒是暴露自己的玻璃心。他指出，洪申翰過去在臉書多次以「兩國論」表態，台獨立場非常鮮明，但對岸照樣發證放行，讓洪出席中國大陸的ＡＰＥＣ會議；甚至文化部部長李遠自己也說過，不會打壓張凌赫言論自由，如果他來台灣，也會愛上台灣自由的空氣。

廖偉翔質疑，難道對岸演員唱幾句歌、演幾齣戲、跟粉絲合照，台灣的民主體制就會被「統戰」摧毀嗎？自詡自由開放、自信民主的民進黨政府，還要大動作封殺來台舉辦粉絲見面會的申請。他呼籲，民進黨政府拿出格局，不要動輒把藝文活動政治化。真正民主的社會，面對不同的思想都應該有包容的能力。

張凌赫 廖偉翔 玻璃心 民進黨 陸委會 國民黨

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