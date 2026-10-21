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民進黨：中共跨國鎮壓指定「斷手斷腳」 踩國安、治安紅線

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照

民進黨發言人吳崢今天表示，新北地檢署偵結中國人士涉嫌買凶，對台灣喜劇演員發動跨國鎮壓、暴力攻擊，顯示中共現在連台灣人的言論自由都要管，甚至買凶企圖讓台灣人民「斷手斷腳」，行徑已近乎恐怖主義式的跨國鎮壓，嚴重踩踏台灣國安、治安及民主法治的紅線。

吳崢呼籲，不分黨派都應齊聲譴責中共暴行，民眾參與選舉活動時，也應多加留意人身安全。

吳崢表示，中國人士買凶跨國鎮壓的事件，相信國人看到都會感到非常震驚，僅僅因為台灣喜劇演員對中國領導人習近平發表評論，竟然就有來自中國的人士出資委託台灣在地協力者，企圖讓這名演員「斷手斷腳」，藉此恐嚇並阻止其演出。

吳崢指出，這起事件的本質，已經近乎恐怖主義式的跨國鎮壓，這名演員不是公職人員，也不是政治工作者，就是一名在台灣享有言論自由、自由發表意見的普通人民，沒想到，中共現在連台灣人民的言論都要管，甚至不惜買凶進行暴力攻擊，企圖讓這名演員如檢方所揭露的「斷手斷腳」，如此殘暴的行徑，實在令人髮指。

吳崢批評，這種極度殘暴的行為，所有台灣人民都絕對不能接受，更已經嚴重踩踏台灣國家安全、社會治安以及民主法治的紅線；過去連續幾周，民進黨持續提醒國人，中國對台灣發動的境外干預，從介入選舉、認知作戰，到如今直接買凶攻擊、企圖傷害台灣人民的人身安全，都凸顯中共干預台灣的手段越來越殘暴，介入程度也不斷加深。

吳崢說，面對這起事件，不分黨派，所有支持台灣自由民主的政治工作者，都應該齊聲譴責中共令人髮指的暴行。他也提醒，隨著投票日逐漸逼近，來自境外的選舉干預，包括金錢買票、認知作戰，甚至是買凶攻擊、傷害人民等情況，未來都仍有可能發生，呼籲所有台灣人民，在參與相關選舉活動、行使民主自由權利時，務必多加留意，保護自身安全，行政團隊及中央各部會也會盡全力做好相關因應與應變工作。

國安 中共 民進黨 吳崢

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