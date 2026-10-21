NCC委員被提名人張春炎：電視台審照不應一刀兩切 只有關或不關

國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名人張春炎今在委員會備詢時，認為NCC審照過程存在「二分法」，難以給予業者自我救濟的空間，因此審照不應「一刀兩切」，只有關或不關，未來政策方向可考慮暫時命令，或設立附加條件的更正。

立法院交通、教文委員會今日繼續聯席審查，行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）7名委員提名名單，袁秀慧為委員並為主任委員，蕭蘋為委員並為副主任委員，王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪及陳春木均為委員。

國民黨立委洪孟楷詢問中天NCC撤銷電視台執照。張春炎表示，NCC還是依法行政，現有法規審照最關鍵的分數是營運計畫，其中要確保從業人員的新聞自由。他認為，基於憲法民主是我國根基，一定要保護，「我承認現在審照有二分法的問題」難給業者自我救濟，從學術角度來看，審照不應一刀兩切，只有關或不關，未來政策方向可考慮暫時命令，或設立附加條件的更正。

民進黨立委林宜瑾詢問被提名人張春炎，NCC成立20年來首遇此景，如何評估負面影響跟衝擊？張春炎答詢，NCC業管範圍兼具廣播跟通訊，若NCC無法有效監管第四權，恐使媒體相關運作難上正軌；據他所知，委員會裡現有超過700件案件待審，包含民眾針對廣電三法等法律內容的理解提出異議和陳情，以及自律委員會新聞誤植、誤報，造成個人隱私、人格受損等，導致新聞秩序、傳播環境權益全面受損。

國民黨立委羅廷瑋則問張春炎，表示中天關台時被指是指刻意吹捧特定候選人，現在是否有觀察到某些政治節目，甚至是政論節目，存在刻意吹捧候選人的情形？

張春炎答詢，就他對於新聞傳播的理解，現今政治宣傳情勢情況其實相當嚴重，認為應該要加以改善，但作為監理單位的NCC，主要還是針對結構管制，內容則交由產官學界的外部諮詢委員進行。