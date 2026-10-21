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NCC委員被提名人張春炎：電視台審照不應一刀兩切 只有關或不關

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，被提名人張春炎出席。記者邱德祥／攝影
立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，被提名人張春炎出席。記者邱德祥／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名人張春炎今在委員會備詢時，認為NCC審照過程存在「二分法」，難以給予業者自我救濟的空間，因此審照不應「一刀兩切」，只有關或不關，未來政策方向可考慮暫時命令，或設立附加條件的更正。

立法院交通、教文委員會今日繼續聯席審查，行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）7名委員提名名單，袁秀慧為委員並為主任委員，蕭蘋為委員並為副主任委員，王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪及陳春木均為委員。

國民黨立委洪孟楷詢問中天NCC撤銷電視台執照。張春炎表示，NCC還是依法行政，現有法規審照最關鍵的分數是營運計畫，其中要確保從業人員的新聞自由。他認為，基於憲法民主是我國根基，一定要保護，「我承認現在審照有二分法的問題」難給業者自我救濟，從學術角度來看，審照不應一刀兩切，只有關或不關，未來政策方向可考慮暫時命令，或設立附加條件的更正。

民進黨立委林宜瑾詢問被提名人張春炎，NCC成立20年來首遇此景，如何評估負面影響跟衝擊？張春炎答詢，NCC業管範圍兼具廣播跟通訊，若NCC無法有效監管第四權，恐使媒體相關運作難上正軌；據他所知，委員會裡現有超過700件案件待審，包含民眾針對廣電三法等法律內容的理解提出異議和陳情，以及自律委員會新聞誤植、誤報，造成個人隱私、人格受損等，導致新聞秩序、傳播環境權益全面受損。

國民黨立委羅廷瑋則問張春炎，表示中天關台時被指是指刻意吹捧特定候選人，現在是否有觀察到某些政治節目，甚至是政論節目，存在刻意吹捧候選人的情形？

張春炎答詢，就他對於新聞傳播的理解，現今政治宣傳情勢情況其實相當嚴重，認為應該要加以改善，但作為監理單位的NCC，主要還是針對結構管制，內容則交由產官學界的外部諮詢委員進行。

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