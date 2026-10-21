內政部強制員工受防災士訓練 專家：重大變故時民、戶政有更重要工作

內政部長劉世芳要求所屬機關員工都要接受防災士訓練，引發基層反彈。專家認為，目前的防災士課程仍屬基礎概念的輔助訓練，完成訓練後有無具體編組？也有專家提醒，內政部主管民政、戶政等業務，萬一發生重大災變或戰事，應該還有比防災士更重要的工作要做。

劉世芳日前宣布擴大防災士培訓，以今年達成20萬、明年達成40萬為目標。不過為了達到此目標，劉世芳要求內政部及所屬機關每位員工都接受防災士訓練，引發部內公務員抱怨在繁重的業務量之外又增加額外負擔。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘質疑，要達成這麼龐大的訓練目標，究竟有沒有足夠師資？其次，訓練完了之後要用在什麼地方？有沒有進行相應的編組？會不會在災害時派出去協助災民？否則豈不是浪費訓練的資源和人力？

其次，內政部要求公務員接受相關訓練，這類課程需不需要繳費？內政部有沒有提供員工費用補貼？或完成訓練後要不要納入救災編組？

陳國銘進一步提醒，公務員當然也可以接受相關課程、具備相關專長，但內政部主管民政、戶政、殯葬等業務，萬一發生重大災變或戰事，內政部公務員應該有比防災士更重要的工作。當然其他如地方政府的建設、工務等部門，是可思考應該具備相關知識。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲則分析，目前防災士的15小時基本課程內容包括認識災防體系；CPR、AED等急救技能；地震、風、水災個人居家防護；災防資訊、社區避難場所等，仍屬基礎性的輔助訓練。主要恐怕仍屬基本性質的概念認識。

他認為，內政部是防災士的主推機關，出發點可以理解，不過公務員本身已有個別業務等，又每年度須配合各機關構力行資安講習、環境教育等多種在職訓練，負荷已相當重，如果強制性地要求公務員上課，當然會引發反彈。

蘇紫雲建議，除了彈性受訓時間外，更可評估以「獎勵方式」為之，更具正當性。例如結合「公務員終身學習」制度，以「選修」方式尊重個人志趣，若取得防災士證照可列為績效，或專長認證等，結合升遷獎勵制度，應可化解一部分阻力。