強颱薔琵來襲 賴總統：切勿為了選舉行程而忽略潛在風險

強烈颱風薔琵進逼，中央氣象署預計最快在今天深夜發布海上颱風警報。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，面對颱風來襲，各參選人團隊務必將防災工作、團隊成員以及民眾安全擺在第一位，切勿為了選舉行程而忽略潛在風險，請大家務必與政府共同做好防災應變工作，讓民眾平安度過颱風期間。

賴總統指出，雖然根據目前的路徑預測，颱風直接侵襲台灣的機率不高，但周五、周六將是暴風圈最接近台灣的時刻，尤其北台灣以及花蓮地區，受到的影響將較為明顯。

賴總統說，薔琵是今年入秋以來，第一個暴風圈將直接影響台灣的颱風，由於颱風挾帶豐沛雨氣，中部以北、宜蘭以及花蓮等地可能出現大雨或豪雨，相關地區務必提高警覺，慎防強降雨引起災害。行政院已責成相關部會完成防颱整備，並與各地方政府保持密切聯繫，落實各項防救災應變措施，盡可能降低災害造成的損失，保障民眾生命財產安全。

賴總統呼籲，應密切掌握最新氣象資訊，不要因為颱風可能不會直接登陸，就低估其帶來的威脅，請各位黨公職以及社會大眾及早做好準備，特別留意強風及豪雨可能引發的災情。

賴總統指出，這次颱風影響台灣的時間，適逢連續假期，也要請所有的黨公職及公職候選人團隊，全力配合政府的防災作業，協助傳遞正確的氣象與防災資訊，提醒民眾隨時留意最新訊息，並主動投入地方防災以及民眾關懷工作，共同守護地方安全。