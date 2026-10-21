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內政部防災士訓練引基層反彈 許宇甄轟劉世芳：將帥無能累死三軍

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

內政部劉世芳要求內政部及所屬機關全員接受防災士訓練，引發基層公務員反彈，國民黨立院黨團書記長許宇甄今批評，「將帥無能，累死三軍」，政府訂下明年40萬名防災士的政策目標，難道怕目標達不到，就直接命令所屬公務員參訓充數？

許宇甄表示，按照這種邏輯，台鐵、客運缺駕駛，交通部公務員是不是也全部去考職業駕照？國軍缺兵源，國防部文官是不是也全部轉任軍職？台灣民主果然領先全世界。

許宇甄質疑，劉世芳10月15日宣布全員參訓時，為何沒有同時說明自己何時接受訓練？直到基層反彈、媒體質疑，內政部才特別強調劉世芳也會親自參訓。要求別人之前，怎麼沒有先想過以身作則？當部長的只要一聲令下，基層公務員就得放下手邊工作配合政策，果然民進黨的官都「好大的官威」。防災教育本來是好事，卻被搞成上級下命令、基層扛責任。

許宇甄指出，內政部轄下機關眾多，從戶政、地政、移民到警政、消防，各機關業務性質與工作負荷截然不同。劉世芳宣布全員參訓之前，究竟有沒有進行實際風險與訓練需求評估？還是部長一句話，所有人就得照單全收？更重要的是，15小時訓練究竟如何安排？是否全程利用上班時間？公務員參訓期間，原有業務由誰代理？會不會反而造成民眾洽公延誤、公共服務品質下降？這些問題，內政部都必須說清楚。

許宇甄表示，國民黨團支持提升全民防災能力，但防災政策不能淪為衝人數、拚績效的數字遊戲，更不能把行政首長的政策壓力轉嫁給基層公務員。要求劉世芳公開各機關訓練需求評估、參訓規畫及人力調度配套，尊重基層公務員的專業。

劉世芳 許宇甄 內政部

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