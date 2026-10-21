藍委疑「檢調介選比中共介選嚴重」？鄭銘謙：檢討起訴品質

立法院司法及法制委員會今請法務部就「「賄選查賄量化認定標準與對價關係」進行專題報告。國民黨立委翁曉玲表示，檢調大動作查辦案件，且對藍綠參選人標準不一，依2022年「九合一」大選查賄數據，檢察官起訴1064人，判決有罪只821人，有23%獲判無罪，起訴品質有疑問。

翁曉玲表示，檢調單位往往在接近選舉時才大規模啟動調查陳年老案，引發「檢調介選比中共介選嚴重」的疑慮，有些案件無法在選前展開調查，偏偏選在選舉將近時大動作辦案。

翁曉玲說，檢察官查辦賄選案標準不一致，對綠營候選人較為寬鬆，對在野黨候選人卻很嚴格，讓人質疑是不是都在幫忙執政黨選舉？

翁曉玲說，依2022年「九合一」大選的數據表示，檢察官查辦賄選共起訴1064人，最終判決有罪是821人，有23%獲判無罪；當選無效訴訟方面，檢方提出192件，有114件獲判當選無效確定，但高達約70件、近四成案件判決不成立。

鄭銘謙表示，檢察官辦案不分黨派、沒有顏色，完全依據證據認定，選舉期間面對各項介選與賄選舉報，檢方秉持「有案必查、有據必辦」原則，若涉及搜索或羈押，也須向法院聲請，再經法院核發搜索票或裁定羈押。

鄭銘謙說，選舉查察對維持乾淨選風具有極大效益，若缺乏檢調機關積極處理妨害選舉案件，難以維持乾淨的民主環境，鄭說，最高檢察署會針對起訴品質進行檢討考核，將檢察官起訴後定罪率以及當選無效之訴的勝訴率納入考核指標。