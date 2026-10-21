催廢除非核家園公投票　國民黨公布第3波宣傳影片

國民黨為宣傳廢除非核家園公投，今天推出第3波宣傳影片，國民黨台北市議員參選人李明璇表示，希望讓民眾更願意關心能源政策，傳達核電才是最穩定能源的訊息，11月28日廢除非核家園公投，請大家投下同意票，讓核電重新成為台灣穩定供電的重要選項。

國民黨推動的廢除非核家園公投，中選會日前決議成案，合併11月28日九合一地方選舉投、開票。國民黨今天召開記者會，公布第3波宣傳影片，盼持續為公投案加溫，爭取民眾支持。

李明璇在記者會上表示，這次國民黨推出第3波的核能公投系列動畫共3支，每一支長度約30秒，最大特色就是採用幽默風趣的貓狗家庭喜劇風格，透過可愛的貓狗角色、逗趣的家庭對話與誇張的喜劇情節，讓嚴肅的能源議題變得輕鬆好懂。

李明璇指出，這3支影片希望以貓狗家庭喜劇的反差萌與幽默感，讓大家更願意關心能源政策，最重要是傳達一個共同訊息，就是核電才是最穩定的能源，尤其在台灣需要發展人工智慧（AI）之時，11月28日廢除非核家園公投，請大家投下同意票，讓核電重新成為台灣穩定供電的重要選項。

針對台北市信民兩岸研究協會公布最新台北市長選情民調，投票支持度部分，民進黨台北市長參選人沈伯洋首度超越台北市長蔣萬安，2人差距17個百分點，且6大選區均由沈伯洋領先。

與會的國民黨台北市議員參選人賴苡任表示，信民協會的民調算出蔣萬安拿57萬票，與4年前相同，且把4年前不投給蔣萬安的選票，統統都算成可以投給沈伯洋，這就是該民調蔣、沈兩人支持度相差到17個百分點的原因。

李明璇指出，不能再把該民調當笑話看，這份民調的目的是要讓藍營支持者不想投票，呼籲支持者一定要出來投票，要有可能落敗的警覺，才更有全力以赴的決心，最準的民調就在11月28日那一天。