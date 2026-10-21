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國安人士：中共欲慶祝孫文誕辰「160週年」搶歷史話語權

中央社／ 台北21日電
國安人士表示，中共意圖透過慶祝10月25日台灣光復節與11月12日「孫文誕辰160週年」，以具備「中華人民共和國特色」的詮釋，搶奪歷史話語權。圖為香港中山紀念公園。中通社
國安人士表示，中共意圖透過慶祝10月25日台灣光復節與11月12日「孫文誕辰160週年」，以具備「中華人民共和國特色」的詮釋，搶奪歷史話語權。圖為香港中山紀念公園。中通社

今年是孫中山先生誕辰161週年。國安人士表示，中共意圖透過慶祝10月25日台灣光復節與11月12日「孫文誕辰160週年」，以具備「中華人民共和國特色」的詮釋，搶奪歷史話語權。

陸委會副主委梁文傑日前指出，站在中華民國立場，今年應為孫中山先生誕辰161週年，不是160週年。孫中山先生誕辰160週年紀念活動在去年已由國父紀念館等相關單位辦過，「一個人的生日不可能辦兩次」，這麼做是不適合的。

國安人士近期在一場簡報指出，中共近幾年試圖將第二次世界大戰的歷史事件串在一塊，形塑在國際法上的正當性，意圖營造中華人民共和國在1949年10月1日建國之前，「都參與過」這些重大歷史事件。

國安人士舉例，發生於1945年10月25日的台灣光復，中共過去依慣例會在逢五逢十的週年，才會舉行紀念活動，但去年中國全國人大常委會表決通過將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，成為每年必須紀念的節日，核心目的是希望藉由官宣來重構歷史話語權。

針對中共近期舉動，國安人士分析，包括主張二戰以來的歷史文件證明「台灣是中國不可分割的一部分，必須被中國收復」、主張1971年10月25日第26屆聯合國大會第2758號決議，以及擬於11月12日規劃隆重紀念孫文誕辰160週年。

國安人士表示，北京進行這些重要歷史節日的操作，並非要紀念歷史本身，而是想透過歷史修正主義，創造併吞台灣、將台灣納為己有的歷史話語權，並藉以擴大中共在第一島鏈的戰略優勢。

國安人士認為，中共相關舉措有三目標，第一是補強法理敘事，中方將台灣光復視為屬於中國「法理鏈條」一環，藉此展現一中原則，並反擊台灣地位未定論；第二是爭奪歷史詮釋權，透過慶祝台灣光復與孫文誕辰，將兩件事相互串聯，成為其補強法理敘事的重要環節。

國安人士說明，第三是塑造繼承者假象，因為中華人民共和國於1949年建立，並未參與二戰過程及後續國際條約的簽署，中共意圖創造「國體繼承」的假象，透過引入孫文銜接中國傳統政治思想的「法統」與「道統」，進而宣稱繼承中華民國的一切。

國安人士 國安 中共 孫中山 光復話語權 中華民國 歷史

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