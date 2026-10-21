司委會邀「稀客」農業部針對黃世杰個案？陳昭姿：勿挑戰排審權

立法院司委會今邀法務部、農業部就「賄選查賄量化認定標準與對價關係」報告，農業部向來是司委會稀客，民進黨立委沈發惠質疑召委陳昭姿明顯針對桃園市長參選人黃世杰的個案安排，陳則請沈不要挑戰召委的排審權。

沈發惠表示，查賄認定標準與農業部業務無關，指陳昭姿明顯針對黃世杰競選造勢使用農田水利署的土地爭議而來，利用司法及法制委員會安排個案討論不妥，沈說，台北市長蔣萬安曾在國中辦活動，難道也要找教育部的官員列席？

陳昭姿表示，農業部列席是因有參選人使用國有土地涉及未依法辦理、贈送禮盒，沈發惠已充分表達意見就應進入詢答程序「不要挑戰召委職權排審」。

據了解，國民黨團質疑黃世杰10月3日在中壢舉辦造勢活動，使用農業部農田水利署的土地，要求公布申請、核准及租金相關資料，民眾黨團質疑未經公開標租，涉及特權及利益輸送，指控農田水利署違反行政中立等。

黃世杰對此曾回應，土地使用均依法申請，任何民眾都可以申請短期出租，並無特權或違反行政中立情事。