游家牧稱被提名NCC委員是數發部次長接觸 洪孟楷批過程瑕疵

立法院交通、教育及文化委員會今繼續聯席審查，行政院函送國家通訊傳播委員會委員（NCC）提名名單。國民黨立委洪孟楷質疑，NCC委員被提名人游家牧7月才被徵詢，且由數發部次長接觸，提名過程不符憲政規定，難道NCC跟數發部是從屬關係嗎？游家牧解釋，數發部次長當初只是初步接觸。

行政院函送NCC委員名單，包含主委被提名人袁秀慧，副主委被提名人蕭蘋，以及委員被提名人王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪及陳春木。被提名人游家牧現為國立陽明交通大學學電機工程學系教授，主攻AI、資訊安全領域研究，他指出，有鑒於5G、6G及大型數位平台越來越普及，加上深偽影像等詐欺案件，若未來有幸加入NCC，盼以專業能力應對上述新興科技。

洪孟楷質詢問，委員被提名人游家牧何時被徵詢NCC委員？游家牧指7月首度被徵詢，且是透過數發部次長來詢問，今天早上才接觸行政院秘書長張惇涵。洪孟楷大呼奇觀，按照NCC組織法提名權只有行政院長，質疑提名過程不符憲政規定，難道NCC跟數發部是從屬關係嗎？游家牧解釋，次長當初只是初步接觸，並不是直接被提名。

國民黨立委羅廷瑋質詢問，5G服務已經推出多年，民眾最在意每月繳電信費能否享有合理網路品質，有時即使手機顯示5G訊號，但實際網速不見得符合期待，NCC是否應進一步要求電信業者公開實際網速、延遲及連線穩定度等資訊？游家牧答詢，這是合理的方向。

羅廷瑋也問，詐騙集團利用境外漫遊門號及新興通訊技術，增加身分查核與追查困難，NCC未來要如何加強監測？游家牧大答詢說，若有大量申請、警示或被撤銷，會被標記成高風險身分，申請門號時會加強關注。

民進黨立委李昆澤質詢指，深偽技術快速普及，恐侵犯隱私權並產生嚴重社會風險，其中還有錯假訊息挑戰，但NCC單一部會難以因應，未來若上任要如何加強防治？

游家牧答詢說，會引入國際標準，建立媒體偵測平台，若訊息已經散佈則會加強教育訓練，還有民眾的媒體識讀，增強對假訊息抵抗力，同時制定新聞媒體使用AI指引、追溯使用影片來源等。