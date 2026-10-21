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游家牧稱被提名NCC委員是數發部次長接觸 洪孟楷批過程瑕疵

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，被提名人游家牧出席。記者邱德祥／攝影
立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，被提名人游家牧出席。記者邱德祥／攝影

立法院交通、教育及文化委員會今繼續聯席審查，行政院函送國家通訊傳播委員會委員（NCC）提名名單。國民黨立委洪孟楷質疑，NCC委員被提名人游家牧7月才被徵詢，且由數發部次長接觸，提名過程不符憲政規定，難道NCC跟數發部是從屬關係嗎？游家牧解釋，數發部次長當初只是初步接觸。

行政院函送NCC委員名單，包含主委被提名人袁秀慧，副主委被提名人蕭蘋，以及委員被提名人王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪及陳春木。被提名人游家牧現為國立陽明交通大學學電機工程學系教授，主攻AI、資訊安全領域研究，他指出，有鑒於5G、6G及大型數位平台越來越普及，加上深偽影像等詐欺案件，若未來有幸加入NCC，盼以專業能力應對上述新興科技。

洪孟楷質詢問，委員被提名人游家牧何時被徵詢NCC委員？游家牧指7月首度被徵詢，且是透過數發部次長來詢問，今天早上才接觸行政院秘書長張惇涵。洪孟楷大呼奇觀，按照NCC組織法提名權只有行政院長，質疑提名過程不符憲政規定，難道NCC跟數發部是從屬關係嗎？游家牧解釋，次長當初只是初步接觸，並不是直接被提名。

國民黨立委羅廷瑋質詢問，5G服務已經推出多年，民眾最在意每月繳電信費能否享有合理網路品質，有時即使手機顯示5G訊號，但實際網速不見得符合期待，NCC是否應進一步要求電信業者公開實際網速、延遲及連線穩定度等資訊？游家牧答詢，這是合理的方向。

羅廷瑋也問，詐騙集團利用境外漫遊門號及新興通訊技術，增加身分查核與追查困難，NCC未來要如何加強監測？游家牧大答詢說，若有大量申請、警示或被撤銷，會被標記成高風險身分，申請門號時會加強關注。

民進黨立委李昆澤質詢指，深偽技術快速普及，恐侵犯隱私權並產生嚴重社會風險，其中還有錯假訊息挑戰，但NCC單一部會難以因應，未來若上任要如何加強防治？

游家牧答詢說，會引入國際標準，建立媒體偵測平台，若訊息已經散佈則會加強教育訓練，還有民眾的媒體識讀，增強對假訊息抵抗力，同時制定新聞媒體使用AI指引、追溯使用影片來源等。

洪孟楷 數發部 NCC

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