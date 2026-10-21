老福法修法遭綠營猛轟 黃國昌直攻沈伯洋、柯文哲叫陣石崇良

藍白聯手推動老人福利法修法，在立法院三讀通過，未來65歲以上且綜合所得稅率未達20%的長者，一律免繳健保費，引發綠營批評。民眾黨主席黃國昌今天反擊，批綠營一再造謠都被打臉，並點名沈伯洋應說明，若選上是否取消北市現行補助政策；柯文哲則叫陣衛福部長石崇良，反對理由拿出來講，再做專業對答。

老人福利法16日修法通過後，綠營連日猛轟，行政院批評涉違憲，民進黨立委林楚茵稱倉促修法刪除地方補助弱勢長者部分負擔的法源，批評「假福利真剝削」。但賴清德總統隔天讚屏東明年實施補助「這樣就妥當了」，引發不同調議論。

主導修法的民眾黨，主席黃國昌及創黨主席柯文哲今天雙雙到花蓮輔選，黃國昌說，這是柯文哲2023年競選總統時提出的政見，核心概念是長者健康平權，要減輕上有老、下有小的「三明治世代」負擔，這麼好的一個政策，民進黨卻接連用造謠與謊言來批評，「不知道他們是真的愚蠢，還是良心被狗吃掉」。

黃國昌說，修法後符合資格的老人家每月補助826元，無論中央、地方政府繳或是自己繳，都進到健保基金，健保水位沒有影響，何來破產之說？更可惡是操作世代對立，民進黨謊言一再被打臉，現在發展出一套新說法，說修法是欺負老人家。

黃國昌點名沈伯洋，若覺得老人福利法修正後由中央政府在有排富下幫長輩付健保費，是絕對錯誤的事，就勇敢向台北市民說清楚講明白，若當選，北市府現行補助老人健保費的政策要不要取消，而不是利用資訊落差騙人；若沈不取消，是不是要告訴其他縣市的人，只有北市長者可以有補助，其他縣府不可以有。

隨後回應的柯文哲說，民進黨派了一堆打手出來講，他就直接點名民進黨參選縣市長的9名立委，沈伯洋、何欣純、陳素月、劉建國、陳亭妃、賴瑞隆、陳瑩、林月琴及王美惠等人公開明確表態，是否支持排富後補助65歲以上長者健保費。

柯文哲說，修法後相關支出由社會福利公務預算支應，不是要年輕人增加健保費，修法後每年增加約400億元支出，以中央政府總預算接近3兆，大概占1%多而已，軍購、特別預算這樣亂花錢，民進黨不要胡搞瞎搞，要挪400億給老人健保排富免費，這個政策其實沒有問題。

柯說，不是醫療專業的出來打認知作戰就算了，他有興趣的是衛福部長石崇良，對於這個政策反對的理由，一條一條講出來，專業對專業的 ，兩人再來學理上的對答。