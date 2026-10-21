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【重磅快評】40萬防災士變民兵？劉世芳認真卻沒做實事

聯合報／ 主筆室
內政部要求所屬機關受防災士訓練，卻引發基層抱怨。聯合報系資料照
內政部要求所屬機關受防災士訓練，卻引發基層抱怨。聯合報系資料照

總統賴清德成立全社會防衛韌性委員會強調要擴大全民防救災，內政部劉世芳喊出明年防災士要衝到40萬人，並要求內政部及所屬機關員工都要受訓，引發基層反彈，抱怨平時業務量繁重，又要增加額外負擔；我國防災士設置師法日本，如比照日本，40萬人已高出5、6倍，更引發防災士變民兵的疑慮，劉世芳政策說服顯然不足。 

劉世芳日前宣布，今年防災士培訓以20萬人為目標，明年將朝40萬人大關邁進，內政部以身作則，包含所屬機關在內，「每一位內政部員工都會接受防災士訓練」。劉展現強烈企圖心，但基層抱怨頻頻，已減損政策效果，自有檢討之處。 

2023年8月，全台防災士2.4萬人，賴清德上台後力推全社會防衛韌性，2025年3月已快速增至4.4萬人，去年底更推升至10.8萬人。劉世芳信心大增，日前宣布年底可達成20萬人的目標，明年還要加倍。 

光看數字，劉世芳力推防災士還真是「 績效卓著」，衝到20萬人就很厲害了，明年還要倍數成長，公部門這種辦事效率實在罕見。但要討論的是，台灣真的需要這麼多防災士嗎？遇到災變，都能派上用場？

台灣的防災士制度師法日本，核心理念相似，原本內政部的政策目標也是參考日本。日本人口約為台灣4倍，防災士約在23.5萬至29萬人之間，依人口比例計算，台灣約需6萬名防災士；若以日本近年的最高取證數29萬人計算，台灣合理人數約是7.25 萬人。 

換句話說，我國去年已有逾10萬名防災士，年底還可以衝到20萬人，這已經是日本標準的3倍，劉世芳喊衝40萬人，不知依據為何？防災士培訓並非不花分文，需要投入人力、經費，劉世芳投入大把資源強推「供給大於需求」的政策，如果不是討好賴清德，又是什麼？ 

劉世芳強推40萬名防災士，若依照過去培訓量能絕對無法達成，每年7.8萬名替代役就成了她手中最大籌碼，只要和顧立雄說好，直接將防災士課程塞進替代役男新訓及備役替代役男的演訓召集中即可。

接下來，公部門全員受訓就是第二梯隊主力。劉世芳帶頭衝刺，其他閣員自會有樣學樣，擴及台電、中油等國營事業，再用法規綁定民間保全、管委會與計程車司機，另用ESG導入企業跟進，最後再深入宮廟，號召信眾參訓，手法如同倡議宮廟預屯彈藥，40萬大軍確非難事。

只是，劉世芳快速推進數字，變相壓榨基層，將保全、計程車司機、超商及工商業團體納入強制或輔導對象，也讓早已為缺工所苦的企業頭痛，受訓期間薪資又由誰負擔？

最爭議的是，這40萬人防災士大軍被定位在全社會防衛韌性委員會架構下，很難不與地緣政治風險掛鉤，防災士原本核心理念是「水旱震災自救互助」，一旦帶有國安、備戰色彩，容易讓受訓者產生「我只是來上班，為什麼要被培訓成民兵？」的疑慮。

與其衝數字，劉世芳不如先設法消弭「防災士變民兵」的集體焦慮，如果她的KPI先剔除近年新增步槍訓練、規劃無人機、電子戰等訓練的替代役，應能相當程度降低外界疑慮，讓防災士回歸純粹防災的定位，杜絕形式主義的批評，善用政策工具及政府資源讓真正有熱忱且願意接受專業訓練的人加入救災士行列，才是做實事。

為擴大全民防救災與自主應變量能，內政部長劉世芳日前要求內政部及所屬機關每位員工都接受防災士訓練，但卻引發基層抱怨。聯合報系資料照片
為擴大全民防救災與自主應變量能，內政部長劉世芳日前要求內政部及所屬機關每位員工都接受防災士訓練，但卻引發基層抱怨。聯合報系資料照片

劉世芳 內政部 社會防衛韌性 災害

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