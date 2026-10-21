藍：應調整歐洲旅遊警示 外交部：盼國人提高警覺

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「法國抗議動亂已經擴散到歐洲許多國家，外交部應調整旅遊警示！」國民黨21日針對法國抗議與信民協會的台北市長民調召開例行記者會，呼籲外交部應重視國人安全、調整警示，並批評信民協會顯示沈伯洋會獲得92萬票的估算太過荒謬，選民應支持蔣萬安、打破假民調。

法國警示還是灰色

「法國目前旅遊警示還是灰色（安全）！」國民黨台北市議員參選人李明璇質疑，巴黎相關抗議已經擴散到義大利、德國與比利時等區域，而且發生很多趁火打劫、零元購的狀況，歐洲也是國人常去的觀光景點，但許多國家都已經發布旅遊警示，可我國外交部至今仍沒有作為，卻還將中國列為橙色（避免前往）。

李明璇呼籲外交部應該公開透明、各國一視同仁，且外交部首要任務應是保護國人，應儘速依照各國狀況調整警示。對於相關問題，外交部發言人蕭光偉在20日例行記者會回應說，我國駐法國代表處已經持續關注當地情勢狀況，必要時也會適時更新相關資訊，並隨時提供在當地旅外國人協助。

蕭光偉表示，外交部領務局的警示說明也有更新，並提醒在當地旅遊的國人，務必隨時注意相關抗議活動訊息，避免前往抗議地點，提高警覺並加強注意自身安全。如遇抗議活動，也請儘快離開現場，以免遭受波及，預期當地交通公共服務也會受到影響，請在當地旅遊的民眾預作必要的替代交通準備。

信民民調估計離譜

隨後，輪到同黨北市議員參選人賴苡任針對信民協會發布台北市長民調，民進黨沈伯洋50.3%、國民黨蔣萬安33.3%的結果質疑說，按照民調發布者戴立安估算，若一定會投票的選民有79.7%，但8次台北市長投票中，只有前兩次有到8成，之後投票率就一路下滑、上次投票已經不滿7成。

賴苡任不滿指出，投票當天信民協會估計沈的得票率56.7%、蔣則是35.2%，按照台北市可投票選民204萬人計算，沈伯洋會拿到破天荒的92萬票、蔣萬安則是57萬票，但上一屆民進黨的陳時中與民眾黨的黃珊珊加起來都沒有92萬，因此相關民調非常離譜。他呼籲選民，若要遏止這種亂象，就應該出門投票、支持蔣萬安。

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