內政部防災士受訓有雜音 劉世芳：12月會參加、不同聲音要疏導

內政部長劉世芳要求內政部本部人員接受防災士訓練，引發基層不同聲音。劉世芳今表示，她目前尚未受訓，但12月會參加」；內政部目前已有26%完訓，其餘74%、將近500人可分3至4個梯次進行，「沒特別強制說要什麼時候完成」，若有不同聲音，「要去疏導。」

立法院內政委員會今邀劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委王鴻薇質詢時問及此事，劉世芳說，她目前還沒有接受防災士訓練，但之後會參加；王鴻薇詢問內政部次長是否也有受訓，劉世芳表示，一位次長及主秘都有。

劉世芳說明，防災士訓練時數可以分天、分次數進行，目前全國防災士訓練，包括軍、民及一般團體已經有19萬1000人。

劉世芳指出，她要求內政部本部人員接受訓練，目前已經有26%完成，剩下74%、將近500人，「500人我們如果分成3個到4個梯次的話，我覺得不會太大的困難」，也沒有特別強制說要什麼時候完成。

王鴻薇表示，目前確實有一些聲音，認為業務已經很繁重，如果劉世芳願意身先士卒，包括內政部次長、主任秘書都完成防災士訓練，再要求其他人員參加會比較沒有問題。

劉世芳表示，第一梯次已經辦過，「我們有26%已經完成防災士的訓練，表示74%，我是屬於74%那一類，我12月的時候會參加。」對於王鴻薇詢問若有不同聲音時如何處理，劉世芳則說，「要去疏導。」