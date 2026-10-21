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松機遷建柯文哲舉大巨蛋示警 「不要低估民進黨無恥程度」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
選戰倒數39天，台北市長蔣萬安昨接受謝震武「新聞面對面」專訪，對於松機遷建議題，蔣說若可以邀請不管哪一個黨派一起來討論，這個建議非常好。截自直播
選戰倒數39天，台北市長蔣萬安昨接受謝震武「新聞面對面」專訪，對於松機遷建議題，蔣說若可以邀請不管哪一個黨派一起來討論，這個建議非常好。截自直播

台北市長蔣萬安昨天接受專訪時，對於松山機場遷建，表示可以跨黨派一起來討論。前市長、民眾黨創黨主席柯文哲也曾提出相同議題，柯說，這是總統級題目，涉及國防安全、台灣本島與外島交通樞紐等考量，頁中央或地方一起坐下來討論。

柯文哲今天到花蓮輔選，被問到蔣萬安有意跨黨派串連推動松山機場遷建一事，柯說，松機遷場他2014年選台北市長就已經提出來過，這是一個需要討論的題目，但問題不在於松山機場遷走，而是若遷走，目前的功能如何處理，這包括離島交通、離島後送醫療，還有台北到桃園的接駁要怎麼處理等。

柯文哲說，機場捷運線中間停太多站，已經失去原有功能，且從台北火車距離要走蠻遠的；還有一個問題沒有解決就是國防的需要，到底松山機場在國防上有什麼需要，即使他當市長時也沒辦法看到那一部分資料，若它在國防上有需要，那今天講一大堆都沒有用，因為就是有國家安全的考量。

柯文哲的結論是，松機遷建是總統級題目，涉及台灣國防安全考量，還有本島與外島交通樞紐等，不是只有找幾個以前當過市長或選過市長坐下來討論，也不是跨黨派，而是必須中央跟地方一起坐下來討論。

最後柯舉大巨蛋為例提醒蔣萬安「不要低估民進黨無恥的程度」。柯說，「理論上大巨蛋在我任內就可以開幕了」，但就是被時任行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇，一個印章卡在那裡1年10個月，就是硬給你卡。

民眾黨創黨主席柯文哲今天回應松機遷建議題，認為這是總統級的題目，中央與地方要坐下來談。記者王燕華／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天回應松機遷建議題，認為這是總統級的題目，中央與地方要坐下來談。記者王燕華／攝影

柯文哲 蔣萬安 松機 大巨蛋 松山機場

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