盧秀燕訪沖繩拜會副知事宮城嗣吉 盼強化第一島鏈夥伴關係

台中市長盧秀燕昨送66對新人到日本沖繩度蜜月，在飛機上空中證婚，她也藉此機會到沖繩拜會沖繩縣政府與副知事宮城嗣吉；盧表示，台灣沖繩同屬第一島鏈，希望多多交流，深化多領域的城市關係。這趟「畢業旅行」時間不長，盧今天下午就會返國。

盧秀燕昨日抵達沖繩後拜會縣政府，沖繩縣知事古謝玄太在日本本島開會，由資深副知事宮城嗣吉代表接待，雙方針對觀光、智慧城市、體育和青少年教育等議題交換意見。

盧秀燕表示，台中和沖繩地緣相近、互動頻繁，近年直航的航班增加，每趟只要大概1.5小時，更是大幅拉近兩地的距離，這也是中市府這次選擇沖繩作為「空中聯合婚禮」目的地的原因；落地後市府團隊馬上拜會沖繩縣政府，也是希望透過這場特別的活動，拓展兩座城市的夥伴關係。

盧秀燕強調，台灣和沖繩同處第一島鏈的戰略要衝，沖繩是美軍在西太平洋的重要據點，台灣海峽是全球貿易和供應鏈的命脈，兩地的穩定和整個印太地區的安全繁榮息息相關；台中和沖繩距離很近，她希望兩座城市的心靠得更緊，持續交流，為印太和平貢獻更多力量。