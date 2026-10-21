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秦慧珠喊話松機遷移應納公投 蔣萬安：會尋求溝通支持

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午前往台北市議會，針對學校營養午餐食安把關、松山機場遷移等議題進行專案報告。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安今天上午前往台北市議會，針對學校營養午餐食安把關、松山機場遷移等議題進行專案報告。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安今早9時赴北市議會專案報告。國民黨議員秦慧珠關心近日蔣拋出松機遷移政策，並詢問蔣對於這份報告打幾分，蔣回應90分，秦表示，這分報告仍缺乏前瞻性及資料與他理解有落差，規畫仍需更完整，說服議會、市民並呼籲公投。蔣回應，不論連任與否立場都一樣，也會持續溝通尋求支持。

秦慧珠開場就問松機遷移政策是何時開始做規畫報告；蔣萬安回應，從前年輝達接觸產業局就已經在構思該問題。秦追問，「幾月幾日開始做今天這份規畫簡報」。都發局長簡瑟芬說，「柯文哲第一任就曾經針對松山機場遷移提出討論」。秦不滿，「10/8開記者會，幾月幾日就開始做這份規畫報告。」蔣補充，「排定專案報告後就已著手開始準備」。

秦慧珠也問蔣萬安這份報告打幾分，蔣萬安則說認為報告很完整給90分，秦慧珠表示，這份計畫做得還不錯但不夠完整，缺乏前瞻性，他舉例上海濱江區低空經濟有無人車、直升機、空中計程車都可以在裡面發展，松機遷移規畫有110公頃綠色廊帶，裡面可以涵蓋低空經濟，可以保全後送醫療問題。

秦慧珠說，松機僅有100多公頃的地要做全台灣第一，且松山機場僅有213公頃，但市府確稱全部腹地包含松南營區有300公頃，但松南營區要設定地上權11月底就要決標，這個規畫仍需更完整，說服議會、市民，詢問蔣不論連任與否是否都會維持一貫態度，甚至全民公投。

蔣萬安強調，他一定會持續推動立場始終如一，這些內容一定需要聆聽各界意見調整，也會跟市民溝通、尋求支持。

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