外交部仍未升法國旅遊警示 駐法處官網總算提醒國人維護自身安全

法國發生大規模陳抗活動，歐洲多國政府已發布旅遊警示，不過我國外交部領務局至今未調整法國的旅遊警示分級，我駐法國台北代表處先前也沒有更新當地情勢，遭到外界批評。我駐法國台北代表處官網，昨才終於16日宣傳「台灣前進2026巴黎巧克力與甜點沙龍展」，更新到提醒國人要密切注意抗議活動，加強維護自身安全。

法國各地民眾因物價高漲，以及公共服務縮減而舉行示威，近日進一步演變成暴動，與警方爆發衝突，已有數千人遭逮捕，商店也遭洗劫；歐洲多國外交部已發布最新旅遊警示，建議前往法國的公民，應避開人潮聚集處並提高警覺，同時警告當地治安狀況轉趨惡化，不過我國尚未做出調整。

外交部次長陳明祺昨表示，外交部目前的旅遊警示還是維持現行狀況，但隨著情勢有變化，也會做出相應調整；陳明祺說明，外交部現在沒有認為情勢已經危及到要給國人提高旅遊警示，不過駐外館處隨時會與當地政府、僑民、留學生保持密切聯繫。

然而外交部的說法引發爭議，我駐法國代表處官網更未即時向國人更新當地情況，仍在宣揚「台灣前進2026巴黎巧克力與甜點沙龍展」、「郝大使出席COSMETIC 360巴黎國際」，直到昨日被批評後，才終於在網站上做出提醒，「根據法國媒體報導，近期本地可能持續發生大規模示威抗議活動，駐法國代表處提醒在法國境內的留學生、僑胞及來此旅遊的國人，密切注意抗議活動相關訊息，避免前往抗議地點及其周邊地區，加強維護自身安全。倘遭遇抗議活動，務請儘快設法離開現場，避免遭到波及。」

駐法國代表處也表示，「提醒國人來法旅遊前務必購買海外急難救助及全額醫療保險，以保障旅遊期間自身安全與權益。」