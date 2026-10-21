台南調查官遠赴花蓮縣府觀光處調資料 官員證實：與光電弊案有關

花蓮縣府觀光處今天驚傳有檢調調查，有數位來自台南的調查人員到觀光處調閱資料，疑似與台南地面型光電案有關。觀光處長余明勲證實有調查站到觀光處調資料，但詳細內容與細節不清楚。有縣府官員私下透露，縣長徐榛蔚8年任內沒有核准任何一件光電案。

據了解，台南市調查處調查員昨天進駐花蓮過夜，今天上午到觀光處觀光產業科、工業管理科及會計室、政風處、地政處等局處調閱相關資料，疑似有廠商涉及不法申請光電廠，截至目前沒有花蓮縣府官員遭帶走調查。

今天花蓮縣議會縣政總質詢，余明勲一早得知此事，連忙向縣長徐榛蔚報告此事。余明勲受訪表示，調查站到觀光處，主要是他們想要調閱一些資料，至於是什麼樣的資料，基本上自己也不清楚。

余明勲說，調查站表明，需要調資料的時候會去相關的科室，所以「主要是以調閱資料為主」，並沒有提到任何細節的部分；由於自己要到議會備詢，請觀光處副處長協助調查站調閱相關資料。

有縣府官員表示，調查人員此次到縣府調閱資料，應該是與台南光電廠商曾在縣內建置光電設施有關，詳細情況需待檢調說明。