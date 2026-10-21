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洪申翰：政策組合助勞工加薪 薪資透明化年底前提部版

中央社／ 台北21日電
勞動部長洪申翰表示，薪資揭露門檻條文預計在今年底可以提出勞動部預告版本。圖為洪日前出席最低工資審議會。聯合報系資料照
勞動部長洪申翰表示，薪資揭露門檻條文預計在今年底可以提出勞動部預告版本。圖為洪日前出席最低工資審議會。聯合報系資料照

立法院衛環委員會今天舉行「就業服務法」第5條薪資透明化制度修法公聽會。勞動部洪申翰表示，預計今年底可以提出勞動部版本，並將以加薪政策組合，積極改善勞工薪資。

洪申翰今天受邀列席立法院社會福利及衛生環境委員會公聽會，會前接受媒體聯訪表示，薪資揭露門檻條文預計在今年底可以提出勞動部預告版本。

有勞團主張全揭露，洪申翰說，薪資揭露目標包括高薪勞工，但因專業等關係，同樣的職位薪水差異可能會比較大，也要考慮讓企業在這方面有一定空間，因此目前仍鎖定在一定薪資以下。但也可以再聽聽專家學者意見。

洪申翰說，最低工資已經連續11年調整，但這部分比較像「托底」，如果要改善整體勞工薪資水準，只靠最低工資是不夠的，會需要「多箭並行」的多元薪資工具，形成加薪政策組合，做更積極的推動。

因此，洪申翰表示，除最低工資外，接下來也希望修法擴大勞工招募時薪資揭露的透明化，將有助於勞工取得更勞資對等的薪資與勞動條件資訊，以提高自身議價能力，進而找到條件更好的工作。此外，今年1月已經上路的「幫本國勞工加薪，就能夠換得移工名額」方案，目前實施成果相當不錯。

洪申翰指出，目前行政院也在跨部會推動中小微企業轉型升級條例相關修法，未來只要企業幫員工加薪，政府就會協助擴大員工技能培訓補助，同時也會提高減稅額度與信保額度，透過整合效益方案，以加薪政策組合的互補概念，促使企業更願意幫員工加薪。

洪申翰說，加薪政策組合框架涉及修法，各個不同政策工具上路時間可能不同，但會盡快推動，盼讓接近薪資中位數的勞工，也可以有更多加薪助力。

此外，台積電高雄廠工程昨天發生工安意外，洪申翰說，非常關注科技業發生職災的狀況，尤其在建廠過程，可能因為工期較趕，安全狀況較多，因此將聯合國科會等其他主管機關，加強源頭風險管理。

洪申翰 勞工 加薪 勞動部

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