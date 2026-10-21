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陳宥丞快問快答松機遷移金馬澎同意？AI跟產業溝通？蔣萬安回應了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午前往台北市議會，針對學校營養午餐食安把關、松山機場遷移等議題進行專案報告。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安今天上午前往台北市議會，針對學校營養午餐食安把關、松山機場遷移等議題進行專案報告。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安今早9時，赴北市議會專案報告。民眾黨議員陳宥丞針對松山機場遷建質詢，包含與中央跨部會、桃機第三航廈能否收納、離島後送SOP等是否有討論或配套，陳特別提到，針對AI園區是否有和產業溝通，蔣萬安回應，有跟幾個產業去傾聽意見；但陳說，報告提到產業30次，但是目前沒有和產業溝通到1次。

陳宥丞以快問快答方式詢問，針對松山機場遷移是否有和交通部等相關部會有實質跨部會小組？蔣萬安回答，目前還沒有。接著問到，遷建後，金門、馬祖、澎湖等離島縣市長或民眾，有取得共識？蔣萬安回，「有跟幾位離島的這些縣市長候選人溝通。」陳說，沒有共識但有溝通？蔣萬安回說，也有共識。

陳宥丞說，離島後送需要緊急綠色SOP目前有制定了嗎？蔣萬安回說，正在溝通，像上次去院會，就有針對這個問題希望和中央討論協調。陳問，空軍松指部部分，有沒有和國防部溝通替代區域？蔣萬安回，上次在院會有具體提出，國防部有回應，之前也有針對包含松南營區協調。

陳宥丞問，桃機第三航廈到2030年完工，交通部有無明確回覆現在有能力收納松山機場每日起降航班？蔣萬安說，「沒有明確跟我們市府承諾，但是看到立法院有排專案報告，交通部次長有表達這部分技術上可以克服，目前客觀數據可以容納。」

陳宥丞問，現在有沒有和台電談好，未來AI園區供電計畫、變電所規畫？蔣萬安說，包含用電、醫療後送離島等，在院會都有提出來。陳補充，所以是有提出，但目前沒有相關規畫對不對？蔣說，對。

陳宥丞也問到，內科跨橋樑，交通局有沒有做過可行性評估、預算編列？蔣萬安回說，交通局之前都有評估。陳說，請局處提供預算時程，目前沒有看到。

最後，陳宥丞問到，針對松機遷址後，內科南港或者和輝達有溝通過？蔣萬安說，有跟幾個產業去傾聽意見。陳追問，諮詢討論過幾次？蔣萬安說，其實包含產業局跟內科夥伴，都有溝通談到未來AI產業聚落。陳說，看完相關報告，提到產業30次，但是目前沒有和產業溝通到1次，要實際的方案。

陳宥丞建議，麻煩趕快成立跨局處對接小組；AI產業可行供電計畫，應該要趕快報告。

蔣萬安 快問快答 陳宥丞 松山機場

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