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曠世智能因蘇巧純當CEO獲政府補助？審計部要查了

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
曠世智能因蘇巧純當CEO獲政府補助？審計長陳瑞敏回應會去查，承諾兩周內提出結果。聯合報系資料照
曠世智能因蘇巧純當CEO獲政府補助？審計長陳瑞敏回應會去查，承諾兩周內提出結果。聯合報系資料照

國民黨團舉民眾黨團之前指控行政院前院長蘇貞昌女兒蘇巧純擔任「曠世智能」營運長期間，獲國發基金與台企銀投資4500萬元，藍白立委今日在立法院財政委員會要求審計部調查此案是否違反投資管理作業辦法，審計長陳瑞敏回應會去查，承諾兩周內提出結果。

立院財委會今日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、審計長陳瑞敏列席業務報告，並備質詢。藍白立委先後針對曠世智能公司獲政府基金投資疑義，與蘇貞昌任行政院長時間重疊，涉及利益衝突一事，提出質詢。

國民黨立委賴士葆、林德福都指出，曠世智能2018年成立，公司的CEO是蘇貞昌女兒蘇巧純。台企銀董座因為不配合投資，在2021年被撤換後，國發基金也在2022年投資1999萬元，曠世智能2022年也捲入非法期貨與詐欺案件，台企銀換董座後，台企銀創投也在同年11月投資2500萬元，總計4500萬元。不料政府投資後，曠世智營收每況愈下，台企銀創投當初投資每股13元，現在剩每股3.8元，此案民眾黨團、國民黨團的都開過記者會，認為政府基金投資與蘇貞昌擔任行政院長有關，涉及利益衝突。

賴士葆認為此案涉及兩大問題，一是政府投資前是否知道蘇巧純是蘇貞昌女兒？其次，台企銀當年董座換人，與此案是否有關？要求審計長啟動調查。

陳瑞敏回應「可以」，表示審計部正在查創業天使投資方案的投資審議及投資後的管理作業，未來也會將立委給的資料納入參考。賴士葆詢問多久可以完成調查，陳瑞敏回答一、兩個月，賴要求兩周內，陳瑞敏表示同意。

民眾黨立委劉書彬則說，此案疑點重重，國發會事後卻說利益衝突不包括投資事業，由於政投投資基金也是政府經費，要求審計部針對利益衝突是否適用國發基金投資？如果法令不足，應否修法？

陳瑞敏表示，利益衝突法案是法務部主管，政務官利益問題是監察院，審計部法務主管及監察院權職。

林德福也針對僑委會前委員長徐佳青濫用資源，使用外館公務車等，希望審計部啟動專案調查。陳瑞敏也表示已請僑委會、外交部提供相關資料。

審計部 補助 林德福 蘇貞昌 台企銀

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