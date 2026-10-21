金華國中營養午餐檢驗合格 藍議員批綠營亂開槍 蔣萬安：欠學校道歉

台北市長蔣萬安今天針對松機遷址、營養午餐把關、社會局長者財務管理等議題赴議會專案報告，國民黨北市議員鍾沛君針對日前金華國中學生身體不適，在結果未出爐前卻遭綠營議員質疑與營養午餐有關，但檢驗結果顯示沒有，是否欠第一線道歉。蔣表示，綠營未正確資訊就說集體食物中毒，對第一線把關學校、老師、志工、家長都是非常大傷害，欠一個公道應道歉。

鍾沛君表示，報告內容顯示出除了成淵高中外大多數學校學生身體不適，大多都是身體不適，但這段時間很多時候調查尚未完成前，部分綠營議員就先把罪名貼好，顯然對於真相不是那麼在意，基本上很多議員已是為人父母，應很清楚身體腹瀉成因有很多，但想把營養午餐當槍使，在毫無指控情況下對各校開槍。

鍾沛君跟舉近日金華國中先前遭指控疑似食物中毒案為例，家長、學校非常用心對待營養午餐，但簡舒培等綠營議員烏龍爆料，還指控教育局要求學校被動處理，當時校長、老師、營養師和工作人員都受到很大壓力，現在檢驗結果出來，詢問蔣萬安這些人是不是欠學校、家長、社會一個道歉。

蔣萬安直言，「我認為欠一個道歉。」一開始沒有依據正確資訊說集體食物中毒，但對於第一線用心把關學校、老師、志工、家長都是非常大傷害，事實結果是全面合格並非營養午餐問題，卻沒有還給這些公道。

鍾沛君也提醒，市府應逐年編列預算把餐標逐年提高，不會因為面費少了監督。蔣萬安也允諾，都有相關機制會來逐年滾動檢討。