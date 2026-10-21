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GCTF聯合委員會議召開 明年聚焦海事韌性、AI等議題
外交部與美國、日本、澳洲、加拿大及英國駐台機構共同召開「全球合作暨訓練架構」聯合委員會議，明年國內活動規劃聚焦海事韌性、全球防災網絡、供應鏈以及人工智慧等議題。
外交部今天發布新聞稿指出，外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處及英國在台辦事處於20日在台北共同召開2026年「全球合作暨訓練架構」（GlobalCooperation and Training Framework，GCTF）聯合委員會議，並由澳洲辦事處擔任主席。
外交部說明，這次會議回顧今年度GCTF活動成果，並就2027年海外活動（Franchise event）規劃及國內合作議題進行討論。預計明年國內活動將聚焦「海事韌性與安全協調」、「全球災防韌性網絡與多邊訓練合作」、「供應鏈與新興科技」，以及「人工智慧：機會、安全及法規」等重要議題。
外交部表示，各夥伴國並就擴大合作國家參與、強化活動成果運用及深化實質合作等方向交換意見，以提升GCTF活動效益及國際影響力。
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