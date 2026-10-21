GCTF聯合委員會議召開 明年聚焦海事韌性、AI等議題

柯文哲與辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟兄妹，涉共同侵占政治獻金及民眾黨政治獻金6234萬6790元，台灣高等法院昨天開庭審理，李文宗兄妹改口認罪。柯文哲今天說，「這個不是認罪，是認輸」；柯文哲說，這些無辜的人因為柯文哲被這樣折磨，他只有嘆氣，司法改革是台灣未來要做的事。

2026-10-21 10:27