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蔣萬安拋遷松機蓋AI園區 劉世芳酸「奇怪」：不能只談自己有利的

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今邀劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今邀劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。記者張曼蘋／攝影

台北市長蔣萬安松山機場遷建、規畫AI產業園區，內政部長劉世芳今表示，空勤總隊松山駐地才獲近35億修繕經費，如今有人提遷移，「現在到底是蓋還是不蓋？」她直言，一講AI就出現產業園區「也是很奇怪」，松機遷移各種有利、不利條件都應一起討論，不能「只討論自己有利的。」

立法院內政委員會今邀劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委黃捷質詢指出，松山機場是空勤總隊駐地之一，服務範圍包括台北、新北、基隆、桃園、新竹縣及連江縣，去年松山駐地出動89架次、救援30人次，今年迄今也出動57架次，詢問內政部對松機遷建的態度。

劉世芳表示，黃捷所提數據正確，另個重點是立法院才通過空勤總隊34.9億元、約35億元修繕方案，如今突然「有人」提出遷移，修繕到底要不要蓋，也有討論空間。

劉世芳說，空勤總隊負責救災救護，直升機必須有一定場地及場域，才能快速執行救災、救難及醫療後送，如果輕易遷移，恐怕沒有其他替代方案，「所以現在如果貿然要離開，那要到哪裡去？」必須非常審慎評估。

對於松機遷移後發展AI產業園區的構想，劉世芳表示，要爭取一個科學園區，從用地取得、環評到水電，「通常最快、最快要20年的時間」；如果只是為了「AI的黃先生」要進駐北士科，「現在一講AI，然後就出現一個產業園區，這也是很奇怪。」

劉世芳表示，若沒有審慎評估，就貿然處理松機問題，「可能會失之於沒有理性討論的空間」。

至於航限造成民生社區房屋高度受限，劉世芳說，據了解也有民生社區居民認為，在台北土地稀缺情況下，房子不高反而保障生活空間品質，各種有利、不利條件都應一起討論，「而不是只討論自己有利的，那不利的都不討論。」

黃捷另也關切台北市警方先前搜索同志酒吧爭議。警政署長張榮興表示，台北市警察局調查後將進行相關懲處，未來也會以此案作為案例，加強教育訓練；警方執法、搜索或臨檢過程，對所有民眾及場所都沒有差別待遇，並將加強臨檢搜索程序及應遵守的比例原則。

劉世芳 蔣萬安 松機 松山機場

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