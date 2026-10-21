台灣堪薩斯州簽經貿合作MOU 副州長：夥伴關係更強韌

台灣與堪薩斯州近日簽署經貿合作瞭解備忘錄。雙方將深化航太與航空、先進空中運輸、生物醫學、動物衛生、精準農業及物流配送等領域的合作。堪薩斯州副州長陶然表示，簽署MOU象徵更強韌夥伴關係起點。

駐丹佛辦事處長黃虹慧與堪薩斯州副州長陶然（David Toland）近日代表台灣和堪薩斯州，在堪薩斯州政府大樓簽署經貿合作MOU。陶然今年5月率經貿團訪台，與台灣就深化投資、高科技、教育及人才培訓合作等議題交換意見，拓展互惠互利夥伴關係。

黃虹慧表示，陶然連續訪台考察商機；駐美代表俞大㵢3月訪問堪薩斯州見證州議會通過友台決議，受到堪薩斯州長凱莉（Laura Kelly）及州議員熱情歡迎，顯示雙方高度重視雙邊關係，簽署MOU為雙邊關係開啟合作新頁，雙方將據此展開互惠互利合作。

陶然則強調，台灣與堪薩斯州共享民主、自由及商業價值，台灣長期為堪薩斯州重要且值得信任的貿易夥伴，簽署MOU象徵更強韌夥伴關係起點，雙方將邁向更緊密合作；州政府持續打造更優質的投資及生活環境，現在正是投資布局堪薩斯州最佳時機。

堪薩斯州議會眾議長霍金斯（Daniel Hawkins）、眾院多數黨領袖克勞夫特（Chris Croft）、州參議員狄特里希（Brenda Dietrich）、州眾議員普羅克特（PatProctor）、以及堪薩斯大學代表和台僑代表，與會見證雙方關係重要里程碑。