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李文宗李文娟認侵占政治獻金 柯文哲嘆：這不是認罪是認輸

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到花蓮輔選，對老友李文宗、李文娟認罪一事做出回應。記者王燕華／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到花蓮輔選，對老友李文宗、李文娟認罪一事做出回應。記者王燕華／攝影

柯文哲與辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟兄妹，涉共同侵占政治獻金及民眾黨政治獻金6234萬6790元，台灣高等法院昨天開庭審理，李文宗兄妹改口認罪。柯文哲今天說，「這個不是認罪，是認輸」；柯文哲說，這些無辜的人因為柯文哲被這樣折磨，他只有嘆氣，司法改革是台灣未來要做的事。

柯文哲偕同黃國昌到花蓮為黨籍花蓮市長候選人戴于文、縣議員候選人蔡翼陽輔選，柯被問到李文宗兄妹認罪一事作出回應。

柯文哲說，他沒有到法院聽庭，只能從媒體資料做回應，李文娟對於檢察官起訴部分，不管一審法官判有罪沒罪，她二審全部認罪，這個不是認罪，這個叫認輸，她的潛意識、潛台詞就是「我也知道你們要對付的是柯文哲，所以我就不抵抗了，隨便你們，請求你們放過我」，她這兩年來慘遭司法折磨，也不能去工作，沒有收入，還要付很龐大的律師費。

柯舉威京集團前法務經理陳俊源為例，檢察官問他沈慶京捐給民眾黨210萬元是不是賄款，陳前四次都說不是，第五次檢察官問就說是，他們問陳怎麼會認罪？對方說基於訴訟經濟考量，還要生活，沒辦法一直在法庭，就認罪罰款換緩起訴。

柯說，李文宗因為京華城案被羈押禁見11個月，但那段時間李文宗根本就沒有在台北市政府，所以不管檢察官如何羅織，最後找不到李文宗涉案證據，京華城案李文宗是被判無罪的。

柯說，司法的公平正義是要看它是不是真正能夠保護弱勢者的公平正義，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，司法不可以當成政治工具。對他個人來講，他絕不投降、絕不屈服，但是這些無辜人因為柯文哲被這樣折磨，他只有嘆氣而已，這個在柯文哲的案子太過分了，為了對付柯文哲，哲司法改革是台灣未來要做的事情，剩下的話法庭上再來講。

柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院昨開庭審理，傳喚李文宗、李文娟。李文宗針對挪用眾望基金會資金給付4名競選總部員工薪資認罪，其餘部分仍否認犯行；李文娟全部認罪，除公益侵占、商業會計法填製不實會計憑證罪外，連一審判決無罪部分，也「加碼」認罪。

李文娟 李文宗 政治獻金 柯文哲

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