議員追問是否支持長者健保中央埋單 周春米批立院修法「貽笑國際」

立法院修法由中央補助65歲以上長者健保費，遭行政院批違憲，賴清德總統隔天讚屏東明年實施補助「這樣就妥當了」，引發不同調議論。屏東縣議員黃明賢今質詢追問縣長周春米是否支持中央埋單？周春米說，縣府不舉債、不排擠其他福利，更批立院修法草率「貽笑國際」。

黃明賢指出，立法院修法由中央補助65歲以上、所得稅率級距未達20%長者健保費，行政院長卓榮泰批違憲，但賴總統南下為周春米輔選時，卻讚屏東明年實施長者健保補助「這樣就妥當了」，他問是否支持中央統一補助，解決各縣市「同島不同命」問題。

周春米答詢，屏東65歲以上長者16萬多人，每人每月健保費826元，一年約需17億元。縣府2024年清償長期債務，先推育兒津貼、月嫂服務、嬰幼兒營養金及營養午餐補助，明年因統籌分配款增加，有餘裕推動長者健保補助，施政順序可受公評。

周春米說，中央是立法權，憲法規定立法院不能替行政院做相關預算追加與決定，立委用法律修正增加預算，在憲法評價已逾越立法權，後續依修法執行，要由衛福部，相關預算挪移，影響年輕世代，這是每年都要付，每年都要有這樣餘裕，若沒有，將來舉債影響後代子孫。

「長期福利政策不能只考慮這幾年，行政院中央更要考慮世代正義，後代正義。這兩個是不同差別」周春米說。

「施政拜託立法尊重行政權」周春米說，就像議會尊重縣府，提供給縣府指教建議，廣納意見，執行時執行，這是妥善民主運作，而不是立法院單純透過立法權，用法律修正，且法律還修錯，把相關弱勢者健保醫療負擔都刪掉，真的很不可取。

周春米批，法案沒討論，連二讀也沒送，再修正動議出大問題。她也鄭重呼籲，要謹守議事，不要沒討論就送二讀、三讀，最後再修正動議，行政院、專業單位都沒看過還修錯，「這是何等大笑話，真的是貽笑國際」。

周春米說，她在地方謝謝議會支持，周典論議長跟縣府要求不能舉債，相關預算會支持，所以才可以亦步亦趨往前走，謝謝議會對縣府團隊支持。

黃明賢表示，他討論的是健保費減免與地方財政，不是立法院、行政院攻防。周春米說，「立法院要精光，不要讓人笑（台語）」。黃明賢回「你跟我說這樣沒意思」，周春米則說「啊你問我中央也沒意思（台語）」。

周春米說，議員可以檢視，她什麼時候宣布可以補助健保費，賴清德總統宣布明年0到18歲每月5千元成長津貼，政策拍板後，地方跟上，中央透過經濟發展照顧孩子，照顧長輩責任由地方來做，決策宗旨是這樣，可受公評。