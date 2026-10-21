快訊

「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

NBA／76人四巨頭開幕戰狂轟74分 詹姆斯全能秀領軍逆轉尼克

聽新聞
0:00 / 0:00

議員追問是否支持長者健保中央埋單 周春米批立院修法「貽笑國際」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
立法院修法中央補助65歲以上長者健保費，遭行政院批違憲，賴清德總統隔天讚屏東明年實施補助「這樣就妥當了」，引發不同調。屏東縣議員黃明賢今質詢追問縣長周春米看法，周春米說，縣府不舉債、不排擠其他福利，更批立院修法草率「貽笑國際」。圖／取自縣議會直播。
立法院修法中央補助65歲以上長者健保費，遭行政院批違憲，賴清德總統隔天讚屏東明年實施補助「這樣就妥當了」，引發不同調。屏東縣議員黃明賢今質詢追問縣長周春米看法，周春米說，縣府不舉債、不排擠其他福利，更批立院修法草率「貽笑國際」。圖／取自縣議會直播。

立法院修法由中央補助65歲以上長者健保費，遭行政院批違憲，賴清德總統隔天讚屏東明年實施補助「這樣就妥當了」，引發不同調議論。屏東縣議員黃明賢今質詢追問縣長周春米是否支持中央埋單？周春米說，縣府不舉債、不排擠其他福利，更批立院修法草率「貽笑國際」。

黃明賢指出，立法院修法由中央補助65歲以上、所得稅率級距未達20%長者健保費，行政院長卓榮泰批違憲，但賴總統南下為周春米輔選時，卻讚屏東明年實施長者健保補助「這樣就妥當了」，他問是否支持中央統一補助，解決各縣市「同島不同命」問題。

周春米答詢，屏東65歲以上長者16萬多人，每人每月健保費826元，一年約需17億元。縣府2024年清償長期債務，先推育兒津貼、月嫂服務、嬰幼兒營養金及營養午餐補助，明年因統籌分配款增加，有餘裕推動長者健保補助，施政順序可受公評。

周春米說，中央是立法權，憲法規定立法院不能替行政院做相關預算追加與決定，立委用法律修正增加預算，在憲法評價已逾越立法權，後續依修法執行，要由衛福部，相關預算挪移，影響年輕世代，這是每年都要付，每年都要有這樣餘裕，若沒有，將來舉債影響後代子孫。

「長期福利政策不能只考慮這幾年，行政院中央更要考慮世代正義，後代正義。這兩個是不同差別」周春米說。

「施政拜託立法尊重行政權」周春米說，就像議會尊重縣府，提供給縣府指教建議，廣納意見，執行時執行，這是妥善民主運作，而不是立法院單純透過立法權，用法律修正，且法律還修錯，把相關弱勢者健保醫療負擔都刪掉，真的很不可取。

周春米批，法案沒討論，連二讀也沒送，再修正動議出大問題。她也鄭重呼籲，要謹守議事，不要沒討論就送二讀、三讀，最後再修正動議，行政院、專業單位都沒看過還修錯，「這是何等大笑話，真的是貽笑國際」。

周春米說，她在地方謝謝議會支持，周典論議長跟縣府要求不能舉債，相關預算會支持，所以才可以亦步亦趨往前走，謝謝議會對縣府團隊支持。

黃明賢表示，他討論的是健保費減免與地方財政，不是立法院、行政院攻防。周春米說，「立法院要精光，不要讓人笑（台語）」。黃明賢回「你跟我說這樣沒意思」，周春米則說「啊你問我中央也沒意思（台語）」。

周春米說，議員可以檢視，她什麼時候宣布可以補助健保費，賴清德總統宣布明年0到18歲每月5千元成長津貼，政策拍板後，地方跟上，中央透過經濟發展照顧孩子，照顧長輩責任由地方來做，決策宗旨是這樣，可受公評。

周春米 中央 健保 老人福利法 屏東縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

批長者健保免費淪選舉支票 小黨聯盟籲政院提覆議立院退惡法

聯合報社論／長輩免繳健保費，竟讓閣員失眠、賴卓錯亂

【重磅快評】卓榮泰是賴清德2028助力或在野的彈藥兵？

長者健保 卓揆避答是否副署

相關新聞

劉世芳要求內政部全員受防災士訓練 基層反彈：為何被迫參訓？

為擴大全民防救災與自主應變量能，內政部長劉世芳日前要求內政部及所屬機關每位員工都接受防災士訓練，不過政策尚未全面上路，已有部內公務員私下抱怨，平時業務量已相當繁重，如今又增加額外負擔。內政部回應，目前正調查各機關訓練需求，考量公務員業務繁忙，未來將彈性安排參訓時間。

李文宗李文娟認侵占政治獻金 柯文哲嘆：這不是認罪是認輸

柯文哲與辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟兄妹，涉共同侵占政治獻金及民眾黨政治獻金6234萬6790元，台灣高等法院昨天開庭審理，李文宗兄妹改口認罪。柯文哲今天說，「這個不是認罪，是認輸」；柯文哲說，這些無辜的人因為柯文哲被這樣折磨，他只有嘆氣，司法改革是台灣未來要做的事。

蔣萬安拋遷松機蓋AI園區 劉世芳酸「奇怪」：不能只談自己有利的

台北市長蔣萬安拋松山機場遷建、規畫AI產業園區，內政部長劉世芳今表示，空勤總隊松山駐地才獲近35億修繕經費，如今有人提遷移，「現在到底是蓋還是不蓋？」她直言，一講AI就出現產業園區「也是很奇怪」，松機遷移各種有利、不利條件都應一起討論，不能「只討論自己有利的。」

議員追問是否支持長者健保中央埋單 周春米批立院修法「貽笑國際」

立法院修法由中央補助65歲以上長者健保費，遭行政院批違憲，賴清德總統隔天讚屏東明年實施補助「這樣就妥當了」，引發不同調議論。屏東縣議員黃明賢今質詢追問縣長周春米是否支持中央埋單？周春米說，縣府不舉債、不排擠其他福利，更批立院修法草率「貽笑國際」。

巴黎暴亂各國紛發旅遊警示 國民黨批外交部慢半拍

法國巴黎及多個城市17日起爆發大規模暴亂，國民黨文傳會主委陳以信今批評，法國接連發生暴力衝突、縱火、搶劫，已有國人旅客在當地受到嚴重驚嚇，外交部卻仍維持最低等級灰色旅遊警示；難道非要等到國人遇劫、受傷，甚至發生不幸，外交部才肯提高警示？難道國人的安全，要靠運氣來保障？

劉世芳拚防災士明年邁進40萬人 審計部：連民力運用優先順序都還沒定

為擴大全民防救災與自主應變量能，內政部長劉世芳日前要求內政部及所屬機關每位員工都接受防災士訓練，並定下明年全國防災士突破40萬人大關的目標；不過，審計部今年7月在決算報告中指出，政府辦理包含防災士在內的民力動員準備，尚待各部會檢討編管民力運用需求，目前連編管民力運用優先順序、徵用民力之法制規範都有待研定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。