巴黎暴亂各國紛發旅遊警示 國民黨批外交部慢半拍

法國巴黎及多個城市17日起爆發大規模暴亂，國民黨文傳會主委陳以信今批評，法國接連發生暴力衝突、縱火、搶劫，已有國人旅客在當地受到嚴重驚嚇，外交部卻仍維持最低等級灰色旅遊警示；難道非要等到國人遇劫、受傷，甚至發生不幸，外交部才肯提高警示？難道國人的安全，要靠運氣來保障？

陳以信指出，法國暴亂後，馬來西亞早在18日就建議國民延後非必要赴法旅行；義大利、德國、捷克、波蘭及北歐多國陸續發布安全提醒；加拿大、澳洲更新高度警戒資訊；香港20日更正式發布黃色外遊警示。各國政府忙著提醒人民避險，台灣外交部卻忙著解釋為何不用升級；同樣面對巴黎暴亂，為何別國政府積極預警，台灣卻始終維持最低警示？

陳以信批評，外交部次長陳明祺竟以尚未接獲國人遭遇問題，作為說明暫不升級的理由之一，根本本末倒置。旅遊警示是用來防止國人受害，不是等國人受害才發布；難道外交部的標準是沒人受傷就不用警告，出了人命才算危險？外交部自己的規定，黃色警示就包括治安惡化等情況，如今巴黎暴亂四起，外交部究竟還要等什麼？

陳以信表示，外交部長林佳龍應立即出面說明，為何法國暴亂發生多日，外交部仍不提高警示？究竟依據什麼標準認定灰色提醒已經足夠？並要求外交部立即重新評估調升黃色警示，主動掌握當地國人安全狀況。國人的生命安全不是外交部的政治考量，更不能成為政府消極應變的犧牲品林佳龍不能等到國人出事，才來亡羊補牢。