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防災士做什麼？ 15小時培訓防災、急救實作 災前災後都能派上用場

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
基隆市消防局開辦防災士擴大培訓課程，讓學員學習災害知識、急救技能及社區防災策略，成為社區防災韌性的堅強後盾。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局開辦防災士擴大培訓課程，讓學員學習災害知識、急救技能及社區防災策略，成為社區防災韌性的堅強後盾。圖／基隆市消防局提供

內政部劉世芳日前要求內政部及所屬機關員工全面接受防災士訓練，並以今年全國培訓達20萬人、明年40萬人邁進為目標。但什麼是防災士？防災士能做什麼？根據內政部資料，防災士須接受約兩天、15小時的培訓，學習防災知識、災害應變及急救實作，通過測驗後才能取得資格，未來從災前宣導、災時避難疏散到災後收容重建，都能發揮作用。

根據內政部資料，防災士是指具備防災意識、知識及應變技能，並經認證培訓機構訓練合格的人員，以「自助、互助、合作」為原則，協助民眾在生活及工作場所做好防災準備，提升自主應變能力，減少災害造成的損失。

防災士的工作主要分為災前、災時及災後三個階段。災害發生前，防災士可協助家庭、社區及工作場所推動防災宣導與教育，普及防災知識，並協助民眾做好防災準備，強化社區自主防災能力。災害發生時，防災士則可協助避難疏散、災情查報及通報等應變措施，並運用所學的急救技能，在自身安全及能力範圍內協助有需要的民眾。災後則可參與避難收容、災民照顧及地方復原重建工作，協助地方政府整合民間防救災資源。

至於如何成為防災士？民眾須完成基本及進階培訓課程，訓練時間約兩天、共15小時，課程內容包括防災士職責與任務、我國災害防救體系與運作、基礎急救訓練、急救措施實作，以及防災計畫等。完成課程後，還須通過學科及急救技術測驗，合格後才能取得防災士資格。

內政部日前宣布擴大防災士培訓，但政策尚未全面上路，已有部內公務員哀怨，平時業務繁重，如今又增加額外訓練負擔。內政部則表示，目前正調查各機關訓練需求，考量公務員業務繁忙，可比照村里長培訓方式，把15小時課程調整為四個半天等方式，課程涵蓋災害圖上訓練實作及基礎急救訓練，包括CPR、AED等實務技能，讓同仁更彈性安排參訓時間。

劉世芳 災後 內政部

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