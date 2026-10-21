劉世芳拚防災士明年邁進40萬人 審計部：連民力運用優先順序都還沒定

為擴大全民防救災與自主應變量能，內政部長劉世芳日前要求內政部及所屬機關每位員工都接受防災士訓練，並定下明年全國防災士突破40萬人大關的目標；不過，審計部今年7月在決算報告中指出，政府辦理包含防災士在內的民力動員準備，尚待各部會檢討編管民力運用需求，目前連編管民力運用優先順序、徵用民力之法制規範都有待研定。

審計部表示，政府為建立動員階段之可用民力，強化各類民力整備工作，並辦理訓練及演習等作為，以支援災害防救、軍事勤務或緊急危難任務，截至115年4月底止，已編管人力326萬餘人次。另為提升民力防災觀念、緊急應變能力及積極參與防救災工作，辦理民防團隊緊急救護、替代役男取得初級救護技術員及防災士證照培訓等專業技能訓練，截至114年底，民防團隊訓練達28萬人次，現役替代役男計1萬1653人取得初級救護技術員證照，備役替代役男初級救護技術員繼續教育訓練9615人，防災士參訓1萬4240人。

不過，報告也指出，內政部、交通部等人力動員準備分類計畫主管機關，編管民防、義勇消防等各類民力並上傳整合系統，編管15類民力326 萬餘人次，僅以供給面調查編組可供動員之各類民力，尚待各部會依全民防衛動員及全社會防衛韌性5大主軸任務目標，盤點檢討編管民力之運用需求。

報稿中也提及，在編管的15類民力326萬人次中，編管於2類以上民力者，就有47萬餘人次，占總編管人力 14.68%，又以重要生產人力編管於2 類以上民力之比率66.2％最高，如何運用的優先順序，也有待研議後定出規範。

審計部指出，「全動法」已針對演習階段之物力、人力徵用有相關規定，但動員實施階段除「民防法」針對民防人力定有相關作業規範外，其餘編管民力尚無徵用相關規範及作業程序，法制作業未完備，請行政院督促權責機關改善。