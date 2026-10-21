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劉世芳要求內政部全員受防災士訓練 基層反彈：為何被迫參訓？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
為擴大全民防救災與自主應變量能，內政部長劉世芳日前要求內政部及所屬機關每位員工都接受防災士訓練。聯合報系資料照
為擴大全民防救災與自主應變量能，內政部長劉世芳日前要求內政部及所屬機關每位員工都接受防災士訓練。聯合報系資料照

為擴大全民防救災與自主應變量能，內政部劉世芳日前要求內政部及所屬機關每位員工都接受防災士訓練，不過政策尚未全面上路，已有部內公務員私下抱怨，平時業務量已相當繁重，如今又增加額外負擔。內政部回應，目前正調查各機關訓練需求，考量公務員業務繁忙，未來將彈性安排參訓時間。

內政部日前宣布擴大防災士培訓，劉世芳表示，今年全國防災士培訓以達20萬人為階段性目標，明年將朝40萬人大關邁進；內政部也要以身作則，包含所屬機關在內，「每一位內政部員工都會接受防災士訓練。」

不過，有內政部公務員坦言，平時工作已經很多，對於還要被要求參與防災士訓練頗有怨言，質疑為何還要被迫花時間參訓。另有基層公務員表示，目前尚未收到參訓要求。

對此，內政部表示，劉世芳指示內政部及所屬機關同仁參與防災士培訓，希望同仁取得防災士證照後，遇到天然災害時，不僅能守護家人，也能提供即時協助，保全生命，實踐自助、互助、協作的全民防災能力；劉世芳也將親自參訓，以實際行動落實防災工作。

內政部指出，目前正調查各機關防災士訓練需求，考量公務人員平日業務繁忙，可比照村里長培訓方式，把15小時課程調整為四個半天等方式，課程涵蓋災害圖上訓練實作及基礎急救訓練，包括CPR、AED等實務技能，讓同仁更彈性安排參訓時間，兼顧公務運作與防災訓練。

內政部強調，培訓安排將充分考量各機關及同仁實際工作情況，如因不可抗力因素無法參訓，無須勉強，期盼透過務實、彈性的方式，逐步提升公務體系防災量能。

至於明年40萬名防災士目標，內政部政務次長馬士元日前表示，新增20萬名防災士來源不僅限於內政部，防災士培訓也包含替代役、國軍及民間人士，以及目前推動的公寓大廈管委會成員、民生相關企業等，將來自不同行業和領域。

內政部日前宣布擴大防災士培訓，劉世芳表示，明年將朝40萬人大關邁進，內政部也要以身作則，包含所屬機關在內，「每一位內政部員工都會接受防災士訓練。」圖／內政部提供
內政部日前宣布擴大防災士培訓，劉世芳表示，明年將朝40萬人大關邁進，內政部也要以身作則，包含所屬機關在內，「每一位內政部員工都會接受防災士訓練。」圖／內政部提供

劉世芳 內政部 公務員

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