快訊

破圈抗洋流...蔣萬安專訪直球對決 謝震武重申讓「武薩奇」休息一下

網傳豐原轉運中心地層嚴重下陷 中市府澄清：停車場、客運營運正常

聽新聞
0:00 / 0:00

國安局：中共網攻 7月破億次

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰／台北報導

九合一選舉將在十一月廿八日投票，國安局表示，中共從年初開始針對能源、食安、國防等政策散播爭議訊息，企圖影響九合一選情，今年七月侵擾政府網路次數破億次，不排除就是為介入九合一選舉，提前進行情資蒐集及網路侵擾準備。

陸委會主委邱垂正昨在立法院受訪表示，中共介選已赤裸裸地進行，中共透過跨境鎮壓、鋪天蓋地的認知作戰，在選舉末期時，可能讓選民錯誤混淆，需要政府跟人民一起共同維護，降低境外認知作戰操作跟影響選舉結果。

國安局長蔡明彥明天將赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，國安局書面報告指出，今年一月至九月，中共針對我國能源、食安、國防等政策散布爭訊，意圖干擾政府施政，並炒作特定候選人政見與形象、地方建設良窳等議題，企圖影響「九合一」選情。

國安局 中共 網攻

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

指中共認知作戰赤裸裸 邱垂正示警跨境鎮壓：全民攜手反介選

邱垂正：中共介選已赤裸裸進行 籲全民共同反介選

國安官員：中國AI介選升級 分眾操作激化對立

中國大陸強化能源儲備、關鍵產業內移 學者籲台灣防認知戰

相關新聞

習第4任期 邱垂正：研判陸對台「未統先治」更挑釁

陸委會主委邱垂正昨表示，中共「廿屆五中全會」即將登場，隨著中共總書記習近平明年「廿一大」將進入第四任期，研判北京對台政策將進一步強化更具侵略性、挑釁性的「未統先治」策略，意圖在併吞台灣之前塑造「事實統一」。

APEC前 美中忙敲定投資協議

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平十一月將在深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會期間再次會晤，這將是兩人今年第三次會面。南華早報廿日獨家報導，美中正趕在峰會前敲定具體投資協議，同時就延長貿易協議展開談判。

長者健保 卓揆避答是否副署

立法院日前三讀修正「老人福利法」第廿二條，六十五歲以上、所得稅率百分之廿以下的長者，健保費由中央補助。行政院長卓榮泰昨早赴立院備詢前，面對詢問是否不副署，並未回答；但他在備詢時表示，此次修法有缺憾，讓原本符合資格的補助對象，失去了除健保費以外的補助。國民黨文傳會主委陳以信批評，修法落實老人平權，衛福部究竟在照顧老人，還是在嚇唬老人？

國安局：中共網攻 7月破億次

九合一選舉將在十一月廿八日投票，國安局表示，中共從年初開始針對能源、食安、國防等政策散播爭議訊息，企圖影響九合一選情，今年七月侵擾政府網路次數破億次，不排除就是為介入九合一選舉，提前進行情資蒐集及網路侵擾準備。

投資阿拉斯加 卓揆：付出一點代價是一定要的

政府研擬斥資新台幣二點五兆元，買下美國阿拉斯加天然氣計畫百分之卅產量，因涉及金額龐大且長約達廿年，引發外界疑慮。行政院長卓榮泰昨天表示，若要長期穩定取得充裕來源，事前須經雙方縝密規畫，「付出一點代價是一定要的」。

穿梭兩岸 美智庫會宋濤 盼台海和平穩定

九月川習會之後將近一個月，台灣議題一直受到關注，昨夜大陸國台辦官網公布國台辦主任宋濤當天在北京會見近年常穿梭兩岸的美國智庫「美國外交政策全國委員會」會長艾略特率領的代表團。宋濤強調「希望美方恪守一個中國原則，反對『台獨』，支持中國統一」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。