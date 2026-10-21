國安局：中共網攻 7月破億次

立法院日前三讀修正「老人福利法」第廿二條，六十五歲以上、所得稅率百分之廿以下的長者，健保費由中央補助。行政院長卓榮泰昨早赴立院備詢前，面對詢問是否不副署，並未回答；但他在備詢時表示，此次修法有缺憾，讓原本符合資格的補助對象，失去了除健保費以外的補助。國民黨文傳會主委陳以信批評，修法落實老人平權，衛福部究竟在照顧老人，還是在嚇唬老人？

2026-10-21 00:00