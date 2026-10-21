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國安局：中共網攻 7月破億次
九合一選舉將在十一月廿八日投票，國安局表示，中共從年初開始針對能源、食安、國防等政策散播爭議訊息，企圖影響九合一選情，今年七月侵擾政府網路次數破億次，不排除就是為介入九合一選舉，提前進行情資蒐集及網路侵擾準備。
陸委會主委邱垂正昨在立法院受訪表示，中共介選已赤裸裸地進行，中共透過跨境鎮壓、鋪天蓋地的認知作戰，在選舉末期時，可能讓選民錯誤混淆，需要政府跟人民一起共同維護，降低境外認知作戰操作跟影響選舉結果。
國安局長蔡明彥明天將赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，國安局書面報告指出，今年一月至九月，中共針對我國能源、食安、國防等政策散布爭訊，意圖干擾政府施政，並炒作特定候選人政見與形象、地方建設良窳等議題，企圖影響「九合一」選情。
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