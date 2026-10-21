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長者健保 卓揆避答是否副署

聯合報／ 記者王小萌鄭媁屈彥辰／台北報導

立法院日前三讀修正「老人福利法」第廿二條，六十五歲以上、所得稅率百分之廿以下的長者健保費由中央補助。行政院長卓榮泰昨早赴立院備詢前，面對詢問是否不副署，並未回答；但他在備詢時表示，此次修法有缺憾，讓原本符合資格的補助對象，失去了除健保費以外的補助。國民黨文傳會主委陳以信批評，修法落實老人平權，衛福部究竟在照顧老人，還是在嚇唬老人？

民進黨立委伍麗華昨質詢時，關切老人福利法修法。衛福部長石崇良表示，老福法第廿二條原本的補助對象是「無能力負擔者」，包含低收入、中低收入，以及家庭總收入平均未達最低生活費一點五至二點五倍；補助類目除健保費外，也有部分負擔健保沒有給付的必要醫療項目。此次修法在對象上限縮刪除了「最低生活費在一點五倍至二點五倍之間」部分，項目上也減少了「健保部分負擔費用」及「健保未涵蓋醫療費用」。

卓榮泰補充，在老福法中，政府原本對於符合資格的補助對象，都有相關的配套，並且很完整，目前對於七十歲以上的中低收長者也都全額補助；此次修法會讓原本符合資格的補助對象，失去了除健保費以外的補助，「修法是有缺憾的」。

陳以信批評，「社會救助法」明明仍有低收入戶醫療補助規定，也有相關授權，老福法第十二條對中低收入老人生活津貼的保障更是原封不動；衛福部社家署長周道君為何不先說明現有法律保障，反而急著警告老人補助可能中斷？

陳以信表示，全國已有多數縣市實施老人健保費補助，卻因地方財政不同，造成長者福利一國多制；國民黨修法改由中央統一補助，就是要打破地域差距，落實長者平等權，難道住不同縣市的老人，就該有不同待遇？

此外，國民黨立委牛煦庭質詢貧富差距與高房價議題，卓榮泰坦言貧富差距數據有擴大但可控，政府透過減稅與「居住減壓」減輕生養負擔；對於桃園推「可負擔宅」，卓榮泰說，可負擔宅基本上是承購的，跟只租不售的社宅不一樣，所以定位上不是社宅，承購後，房屋土地的權狀又不能百分之百所有，變成是信託關係，當中的法律關係、定位跟內容，目前還在研討當中。

牛煦庭問，何時可以有明確時間表？卓榮泰表示，行政院的態度基本上是屬於地方自治事項會予以尊重，但也希望地方跟中央法律必須一致，未來的財務必須要健全、穩定、永續，買受人權益一定要受到完整的保障。

健保 長者 卓揆

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