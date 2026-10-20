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松機遷移...找陳水扁、謝長廷串連支持？蔣萬安：邀跨黨派討論非常好

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
選戰倒數39天，台北市長蔣萬安今接受謝震武「新聞面對面」專訪。截自直播
選戰倒數39天，台北市長蔣萬安今接受謝震武「新聞面對面」專訪。截自直播

年底選戰倒數39天，台北市長蔣萬安今接受謝震武「新聞面對面」專訪。對於松山機場遷建議題，名嘴蘭萱提到松機遷建過去有九個縣市長候選人都有主張過，且綠營多，包括前總統陳水扁、姚文智、張景森等，建議蔣可找跨黨派曾經主張的人串連？蔣點頭說，當然願意。

蔣萬安說，如果可以邀請不管哪一個黨派，可以一起來討論，這個建議非常好。

名嘴尚毅夫今也拿民進黨參選人沈伯洋先前被媒體人王偉忠問的題目「希望看到20年後台北什麼樣子」問蔣？蔣說，他希望的20年後的台北，想像一個場景，走到松山機場場域，有一個大片面積公園綠地遮蔭；經過松山機場站，乘載有歷史記憶，但機場已經遷移。

另外，蔣說，看到無人車在路上行駛，無人車裡面「關鍵晶片」是made in Taiwan台灣製造。另，經過台北大街小巷，不會受到二手菸干擾，因為推動無菸城市；希望看到20年後的台北，是充滿活力，充滿創新，不管居住、交通、產業、發展都領先國際其他城市。

蔣也提到，20年後的台北，也希望看到台北市煥然一新，各項老舊建議經過都市更新後大樓林立，原本松機遷建後，有一片90公頃住宅可提供長輩，孩子入住。希望20年後看到的場景，是所有市民朋友看到的台北的變化完全不同，交通、科技、產業、市容等，導入市民生活，希望台北市扮演領頭羊角色。蔣也舉台北市先前獲得李光耀世界城市獎，他說，希望未來20年後，台北市長可能不同黨派，不過各項市政，可以是國際矚目焦點。

尚毅夫質疑，目前有民調松山機場遷建，民意不支持多；還有推動的兩項都市更新新政，外界質疑是否有利建商、人民利益相對少？蔣說，松機遷移的民調，他四年前選舉時也做過松機遷移民調，所以他很清楚絕大多數市民朋友不支持，所以他提出松機遷移不是為了選舉，因基於這是對的事情。

蔣說，對於市民的溝通，需要一個說服，大家會覺得過去從松機出國很方便，但其實為了台北市長遠發展，不僅AI發展、經濟成長、紅利、稅收，還有對市民的居住、交通、教育改善，都可以讓生活品質提升；第二更重要，最近很多民眾跑來跟他講，交通的解決只要尖峰上下班，只要住內湖大直只能大直橋、民權大橋等，但如果可以松機遷移，就不用繞路。

蔣說，過去討論松機遷移航空的運量，當初提到桃機第三航廈過去感覺想遙遠，不過現在已經不遠了，就是六年左右，所以要把握這個機會，可以來解決。蔣萬安也提到，他也看到行政院前政委張景森提出的想法，也跟他不謀而合。

蘭萱提到，松山機場遷建過去有九個縣市長候選人都提過這樣的主張，還是綠營的多，包括陳水扁、謝長廷、吳怡農、姚文智等，但現在最大危機是中央不埋單？會不會找九位過去支持的政治人物來跨黨派串連？找張景森一起來連署？蔣萬安點頭說，當然願意，如果可以邀請，不管哪一個黨派，可以跟中央呼籲，一起來討論，不分黨派來討論，這個建議非常好。

蔣萬安 陳水扁 松機

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