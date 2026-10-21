聽新聞
0:00 / 0:00
穿梭兩岸 美智庫會宋濤 盼台海和平穩定
九月川習會之後將近一個月，台灣議題一直受到關注，昨夜大陸國台辦官網公布國台辦主任宋濤當天在北京會見近年常穿梭兩岸的美國智庫「美國外交政策全國委員會」會長艾略特率領的代表團。宋濤強調「希望美方恪守一個中國原則，反對『台獨』，支持中國統一」。
宋濤表示，大陸國家主席習近平不久前對美國進行國是訪問，引領中美建設性戰略穩定關係取得新發展。習近平「闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調中方堅定維護國家統一和領土完整，敦促美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題」。
宋濤稱，「中美雙方應共同落實好兩國元首重要共識」。他指出我們將促進兩岸經濟文化交流合作，深化各領域融合發展，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。
他強調，「希望美方恪守一個中國原則，反對『台獨』，支持中國統一」。
消息指出，美方表示，美中兩國保持密切溝通至關重要，兩岸交流合作和融合發展有利於台海地區和平穩定。美國外交政策全國委員會將一如既往發揮橋樑作用，推動兩岸關係和平發展，為促進美中建設性戰略穩定關係作出努力。
上海復旦大學並披露，美國外交政策全國委員會代表團十九日到訪復旦大學美國研究中心並與中心教師代表進行座談。美方成員包含董雲裳、薄瑞光、何瑞恩和隋欣梅等，並由該中心主任吳心伯等接待。
公開資料顯示，美國外交政策全國委員會會近年多次穿梭兩岸，去年底在北京接連與中共政治局委員王毅、中聯部副部長陸慷會見後，隔天就現身在台北的總統府受賴總統接見，並拜訪海基會與時任海基會董事長吳豊山交流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。