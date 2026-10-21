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穿梭兩岸 美智庫會宋濤 盼台海和平穩定

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京報導

九月川習會之後將近一個月，台灣議題一直受到關注，昨夜大陸國台辦官網公布國台辦主任宋濤當天在北京會見近年常穿梭兩岸的美國智庫「美國外交政策全國委員會」會長艾略特率領的代表團。宋濤強調「希望美方恪守一個中國原則，反對『台獨』，支持中國統一」。

宋濤表示，大陸國家主席習近平不久前對美國進行國是訪問，引領中美建設性戰略穩定關係取得新發展。習近平「闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調中方堅定維護國家統一和領土完整，敦促美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題」。

宋濤稱，「中美雙方應共同落實好兩國元首重要共識」。他指出我們將促進兩岸經濟文化交流合作，深化各領域融合發展，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

他強調，「希望美方恪守一個中國原則，反對『台獨』，支持中國統一」。

消息指出，美方表示，美中兩國保持密切溝通至關重要，兩岸交流合作和融合發展有利於台海地區和平穩定。美國外交政策全國委員會將一如既往發揮橋樑作用，推動兩岸關係和平發展，為促進美中建設性戰略穩定關係作出努力。

上海復旦大學並披露，美國外交政策全國委員會代表團十九日到訪復旦大學美國研究中心並與中心教師代表進行座談。美方成員包含董雲裳、薄瑞光、何瑞恩和隋欣梅等，並由該中心主任吳心伯等接待。

公開資料顯示，美國外交政策全國委員會會近年多次穿梭兩岸，去年底在北京接連與中共政治局委員王毅、中聯部副部長陸慷會見後，隔天就現身在台北的總統府受賴總統接見，並拜訪海基會與時任海基會董事長吳豊山交流。

宋濤 台海 智庫

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