副總統：持續深化台帛夥伴關係 促進區域永續繁榮

副總統蕭美琴今天出席帛琉共和國獨立32週年慶祝酒會時表示，台帛夥伴關係建立在真正的互惠基礎上，雙方將透過觀光、穩定電網與再生能源等領域的策略性投資，進一步深化夥伴關係，台灣將持續作為帛琉最可靠的夥伴，攜手共創繁榮永續的未來。

總統府發布新聞稿指出，副總統今天晚間出席「帛琉共和國獨立32週年慶祝酒會」，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷、外交部次長葛葆萱、教育部次長劉國偉等人，也出席這場活動。

副總統抵達後，先欣賞台帛學生演唱兩國國歌及帛琉傳統吟唱，隨後以英文致詞，之後也與現場貴賓一同切蛋糕祝賀，慶祝帛琉共和國獨立32週年。

副總統說，今年稍早，她展開就任副總統後的首度正式出訪，帛琉正是目的地。在惠恕仁的熱情引領下，她有幸探訪帛琉的自然瑰寶，她看見一個敬畏自然、尊重歷史且充滿生機活力的堅韌國家，由衷期盼能有更多台灣民眾親身體驗帛琉的獨特魅力。

副總統表示，在那次出訪中，她有幸在帛琉國會發表演說，並出席跨州道路工程的完工剪綵儀式，親眼見證台灣與帛琉在農業、教育及醫療衛生等領域的合作成果。

副總統說，這證明台灣與帛琉的夥伴關係絕非口頭空談，而是透過鋪設道路及興建關鍵基礎建設，直接改善人民生活，這份夥伴關係也建立在共享的價值基礎上，正如惠恕仁精闢闡述的人權、民主，以及即便是最小的島嶼也能自由決定自身命運與前途。

副總統指出，「太平洋並未將我們隔開，反而將我們緊緊相連」，這份關係建立在真正的互惠基礎上。在國際舞台，帛琉始終是勇於為台灣發聲的堅實友人，在今年9月的聯合國大會上，帛琉再次要求國際社會承認台灣參與國際事務並做出有意義貢獻的基本權利，台灣對此深表感激。

副總統說，帛琉不僅對朋友堅定相挺，更展現出卓越的區域領導力。今年帛琉成功主辦第55屆「太平洋島國論壇」，展現兼容並蓄的區域願景，感謝惠恕仁堅定支持台灣以發展夥伴身分參與論壇，台灣也全力支持帛琉在太平洋島國論壇「三人領導小組」機制中所發揮的領導角色，深信帛琉將持續凝聚共識，引領太平洋邁向永續的未來。

副總統指出，展望未來，在惠恕仁的領導下，「我們將透過觀光、穩定電網與再生能源等領域的策略性投資」，進一步深化夥伴關係，也將攜手向世人證明，民主國家之間的相互扶持，確實能轉化為造福人民的實質繁榮與進步。

副總統表示，在共同慶祝帛琉獨立之際，她對兩國攜手共創的未來充滿信心，台灣將持續作為帛琉最可靠的夥伴，在面對風浪與挑戰之際，如同家人般堅定地與帛琉並肩同行，正如帛琉始終堅定地與台灣站在一起。