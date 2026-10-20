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法國暴動旅遊警示未升級 民眾黨批駐法代表處忙作秀、拍賴總統馬屁

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
法國爆發大規模抗議示威活動。法新社
法國爆發大規模抗議示威活動。法新社

針對法國爆發大規模抗議示威活動，台灣民眾黨今天表示，外交部領事事務局至今仍將法國列為「灰色提醒」，駐法代表處更是只會作秀、拍總統馬屁，政府拿納稅錢設立駐外館處，應該要在關鍵時刻照顧與保護國人，而不是只顧著辦活動、發新聞。

民眾黨晚間在臉書發文指出，法國發生數十年來最嚴重的暴動，目前已經升級為大規模示威抗議，超過55萬人走上街頭，各地爆發警民衝突，就連台灣餐廳都緊急宣布暫停營業。相較於義大利、德國等國早已發布旅遊警示，我國外交部領事事務局至今仍將法國列為「灰色提醒」。

民眾黨說，外交部次長陳明祺聲稱「尚未得知有國人遭遇到狀況，不認為情勢已經危及到要提升旅遊警示」，然而一名在巴黎旅遊的台灣旅客，當場遭到示威現場的催淚彈波及，所幸逃離後並無大礙，「國人已經身處風險之中，難道非得等到有人受傷、出事，政府才願意正視嗎？」

民眾黨表示，「尚未接獲求助」與「風險已充分告知」是兩件不同的事，而外交部領事事務局更是後知後覺，直到今天中午才終於更新相關說明。

民眾黨指出，實際打開駐法國台北代表處官網，只有看到作秀和拍總統馬屁，包括「旅法安全注意事項」更新日期停留在今年7月23日，內容仍然是2023、2024年的恐攻警戒提醒，直到今天才急忙更新，儘管平時毫無作為，巴黎美妝展、巧克力與甜品沙龍展的活動消息卻是一則都沒漏。

此外，駐法代表處官網的「台灣新聞」欄位，接連刊登賴清德總統相關行程，從接見醫療奉獻獎得獎人到出席全運會，這些消息同樣也一則不缺。

「駐外代表處不是活動宣傳中心，更不是總統行程的轉發小編」，民眾黨表示，對於當地國人、留學生及準備出發的旅客來說，最迫切的問題就是哪些地方應該避開？交通有沒有受影響？遇到危險找誰協助？掌握當地情勢、即時提供安全資訊、保障國人權益，這才是最基本的職責。

民眾黨說，政府拿納稅錢設立駐外館處，就是要在關鍵的時刻照顧國人、保護國人，而不是只顧著辦活動、發新聞，「當安全資訊更新慢半拍，宣傳消息卻一則接一則，外交部與駐法代表處難道不該給國人一個交代？」

法國 旅遊警示 民眾黨

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