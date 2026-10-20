賴總統出席僑務委員大會 聚焦韌性僑社、守護民主臺灣

國民黨主席鄭麗文今出席雲林縣長張麗善「躍上雲端：用創意科技升級雲林」新書發表會。她表示，在AI的元年，張麗善八年任內做到全世界到現在只說到做不到的事情；她感謝張麗善把她的故鄉變成這麼美麗的地方，八年交出讓人無法想像的成績單，相信張麗善的能量不應該只留在雲林，未來可為國家做出更多貢獻。

2026-10-20 16:16