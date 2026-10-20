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賴總統出席僑務委員大會 聚焦韌性僑社、守護民主臺灣
「115年僑務委員會議」開幕典禮傍晚在台北圓山飯店舉行，今年大會於10月20日至23日登場，以「建構韌性僑社 守護民主台灣」為中心議題，邀集全球近 180 位僑務委員及海外代表返國建言。賴清德總統親自出席並致詞表示，政府將團結海內外同胞，勇敢自信地將台灣打造為一座「山巔之城」。他指出，這座山巔之城必須固若金湯、讓人民安居樂業，因此政府將持續投入社會及國防建設、強化治安措施，並扮演守護民主、自由、人權等普世價值的角色，防止共產主義的滲透與跨國鎮壓。
會中聚焦國家願景與五大僑務主軸，並結合全社會韌性政策，規劃僑社緊急應變及因應中共跨國鎮壓等專題研討。僑委會強調「僑力即國力」，期盼廣納海內外建言、凝聚共識，攜手面對各項挑戰，共同強化國家整體韌性與民主防衛。
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