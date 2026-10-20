快訊

台積電高雄廠爆工安意外 疑鋼梁吊掛失誤4工人高中重摔3人命危送醫

求換走道位遭拒…女乘客機上爆哭3小時「想老公」 下秒見尪前排睡翻

亞帕運桌球／金牌內戰林姿妤13分鐘速勝田曉雯 個人連兩屆摘金

聽新聞
0:00 / 0:00

再提山巔之城 賴總統：持續投入國防建設、辦好這次選舉

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統下午出席「115年僑務委員會議」開幕典禮，大會聚焦「建構韌性僑社 守護民主臺灣」，研討全社會韌性及中共跨國鎮壓因應，深化海內外協作。記者林伯東／攝影
賴清德總統下午出席「115年僑務委員會議」開幕典禮，大會聚焦「建構韌性僑社 守護民主臺灣」，研討全社會韌性及中共跨國鎮壓因應，深化海內外協作。記者林伯東／攝影

賴清德總統今天出席僑務委員會議開幕典禮時重申國慶演說重點，將團結海內外同胞，勇敢自信地將國家打造為「山巔之城」；這座山巔之城要固若金湯，讓國家安全、社會安定，因此必須持續投入國防建設，並強化各項治安措施，讓人民安居樂業。

賴總統也說，希望在國際社會關注台灣之際，特別是面對中國的威脅與統戰滲透，當國際社會想要了解台灣希望打造什麼樣的國家時，能夠清楚向國際社會說明，台灣未來就是國際上的一座山巔之城。

賴總統指出，山巔之城坐落在護國群山之上，是民主治理的良好成果。希望城中的所有居民，也就是臺灣的所有國民，都能享受到禮運大同篇所描述的境界，也就是「人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」；除了社會福利之外，還要固若金湯，因此必須持續投入國防建設，並強化各項治安措施。

賴總統表示，台灣要扮演保護民主、自由、人權等普世價值的角色，防止共產主義的滲透；同時，也希望能敞開大門，讓世界的光照進台灣，讓這座山巔之城的光照耀世界；換句話說，台灣不會故步自封，也不會閉門造車，而是要走向世界，與世界進一步連結；如此一來，台灣不僅可以持續發展，也能成為國際上一股良善的力量。

賴總統指出，今年適逢九合一選舉，且將於11月28日舉行，中央政府一定會與地方政府共同合作，秉持公平、公正、公開的原則，依法辦好這次選舉，讓台灣民主持續深化，也讓國際社會持續肯定，台灣即使面對共產威脅及國際各項挑戰，仍堅定地朝著民主、自由、人權的燈塔持續邁進。

國防 國慶 2026九合一選舉 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美印第安納副州長：賴總統國慶演說呼應美建國初衷 台美關係緊密

7個月邀31位諾貝爾獎得主來台 台灣橋樑計畫閉幕 賴總統：搭起3座橋

台灣橋梁計畫閉幕 賴總統：培育諾獎得主

賴總統：協助中小微企業轉型升級 政府加碼投入千億

相關新聞

僅45%台灣人滿意民主現況！國會直播成仇恨誘餌 如何扭轉極化政治？

「民主本來就是妥協的過程。」儘管每天看政治人物吵架、支持者彼此貼標籤，仍有一群人期待不同黨派能達成共識、信任民主的遊戲規則。

再提山巔之城 賴總統：持續投入國防建設、辦好這次選舉

賴清德總統今天出席僑務委員會議開幕典禮時重申國慶演說重點，將團結海內外同胞，勇敢自信地將國家打造為「山巔之城」；這座山巔之城要固若金湯，讓國家安全、社會安定，因此必須持續投入國防建設，並強化各項治安措施，讓人民安居樂業。

卓榮泰認貧富差距擴大 桃園「可負擔宅」非社宅需審慎研議

國民黨立委牛煦庭今質詢貧富差距與高房價議題，行政院長卓榮泰坦言貧富差距數據有擴大但可控，政府透過減稅與「居住減壓」減輕生養負擔，對於桃園推「可負擔宅」，政院與內政部指其非社宅，涉信託法律、產權及財務永續等疑慮，中央正審慎研議。

張麗善新書發表會 鄭麗文哽咽：感謝她把故鄉變成美麗的地方

國民黨主席鄭麗文今出席雲林縣長張麗善「躍上雲端：用創意科技升級雲林」新書發表會。她表示，在AI的元年，張麗善八年任內做到全世界到現在只說到做不到的事情；她感謝張麗善把她的故鄉變成這麼美麗的地方，八年交出讓人無法想像的成績單，相信張麗善的能量不應該只留在雲林，未來可為國家做出更多貢獻。

投資阿拉斯加天然氣 卓榮泰：要長期取得充裕來源一定要付出一點代價

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，國民黨立委牛煦庭質詢關心我國參與阿拉斯加天然氣開發投資案，傳將投資44億美元。卓榮泰表示，要長期取得充裕來源，必須在事前經雙方縝密規畫，如果能夠長期取得穩定，「付出一點點的代價是一定要的」。經濟部長龔明鑫說，要採購或投資一定會編在預算裡，跟立法院報告。

安全不分顏色！法國暴動延燒 外館只顧拍總統馬屁？

一場原本只是抗議教育資源分配的學生運動，在法國逐漸演變成了全國性暴動，不僅蔓延到多個城市，也外溢到義大利等其他歐陸國家。不過奇怪的是，外交部不但迄今沒有對法國等國提升旅遊警示等級，在外交部網站上，甚至連「警示說明」也沒有更新。這不免讓人懷疑，外交部和駐法代表處到底在幹什麼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。