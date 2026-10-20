再提山巔之城 賴總統：持續投入國防建設、辦好這次選舉

賴清德總統今天出席僑務委員會議開幕典禮時重申國慶演說重點，將團結海內外同胞，勇敢自信地將國家打造為「山巔之城」；這座山巔之城要固若金湯，讓國家安全、社會安定，因此必須持續投入國防建設，並強化各項治安措施，讓人民安居樂業。

賴總統也說，希望在國際社會關注台灣之際，特別是面對中國的威脅與統戰滲透，當國際社會想要了解台灣希望打造什麼樣的國家時，能夠清楚向國際社會說明，台灣未來就是國際上的一座山巔之城。

賴總統指出，山巔之城坐落在護國群山之上，是民主治理的良好成果。希望城中的所有居民，也就是臺灣的所有國民，都能享受到禮運大同篇所描述的境界，也就是「人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」；除了社會福利之外，還要固若金湯，因此必須持續投入國防建設，並強化各項治安措施。

賴總統表示，台灣要扮演保護民主、自由、人權等普世價值的角色，防止共產主義的滲透；同時，也希望能敞開大門，讓世界的光照進台灣，讓這座山巔之城的光照耀世界；換句話說，台灣不會故步自封，也不會閉門造車，而是要走向世界，與世界進一步連結；如此一來，台灣不僅可以持續發展，也能成為國際上一股良善的力量。

賴總統指出，今年適逢九合一選舉，且將於11月28日舉行，中央政府一定會與地方政府共同合作，秉持公平、公正、公開的原則，依法辦好這次選舉，讓台灣民主持續深化，也讓國際社會持續肯定，台灣即使面對共產威脅及國際各項挑戰，仍堅定地朝著民主、自由、人權的燈塔持續邁進。