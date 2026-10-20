卓榮泰認貧富差距擴大 桃園「可負擔宅」非社宅需審慎研議

國民黨立委牛煦庭今質詢貧富差距與高房價議題，行政院長卓榮泰坦言貧富差距數據有擴大但可控，政府透過減稅與「居住減壓」減輕生養負擔，對於桃園推「可負擔宅」，政院與內政部指其非社宅，涉信託法律、產權及財務永續等疑慮，中央正審慎研議。

牛煦庭質詢卓榮泰，問我國貧富差距是否變大？卓揆表示，跟過去比較起來，有相當數字在支撐整體均衡發展，還是有這樣的支撐，只是高科技發展特別快，數據看起來有擴大，但不是明顯到現在無法控制。

卓榮泰說，賴清德總統的意思是除了數字之外，除了加薪的數字之外，從減稅跟增加對家庭的支持來減少負擔，相對不會出現數字上的增加，但支撐力道就會往上增加，讓家庭的生活不需要那麼重。感受是最真實的，數字是最直接的啦，但如果把政策加進來，那才是最科學的。

龔明鑫說，更全面來看，可以看吉尼係數，其實是很穩定的，因為家庭的所得不只是薪資而已，還有其他所得，或是政府補助。

卓榮泰回應高房價、房貸負擔率太高等議題，他表示，如果針對生養的問題，這次在人口對策新戰略當中，也有談到政策是「居住減壓」，從各種稅金來讓小孩生育之後，可以相對減免很多，這是其中一個手段，不要再去談過去「有土斯有財」的傳統觀念，現在是進入到產業聚落形成高房價的因素。他前幾天到竹北去，發覺那裡的房價飛漲，如果產業不是這樣發展，大概沒有那個條件有那麼高的房價，甚至比新北市的好地方還要貴。

牛煦庭提及桃園市政府欲推動「可負擔住宅」，但至今中央沒有明確方向，原因為何？卓榮泰表示，過去也討論過地上權宅、使用權宅等，當然也聽過桃園市提出可負擔宅，但可負擔宅基本上是承購的，跟只租不售的社宅不一樣，所以定位上不是社宅，承購後，又要所有權，房屋土地的權狀所有權又不能百分之百所有，變成是信託關係，未來在信託關係當中的法律關係、定位跟內容目前還在研討當中。

卓榮泰說，未來開發是否能符合包括都更獎勵、容積獎勵等，目前都在內政部送來的案當中，待進一步討論。如果定位清楚，且法律關係清楚，才能夠進一步講到未來財源怎麼定？地方政府如果這樣做，地方政府的財源能否永續經營？這都非常在意。

內政部長劉世芳表示，關於可負擔宅的部分，確實會知道可負擔宅跟「住宅法」裡的其實沒有相關，因為「只租不售」才是住宅法的基本精神。可負擔宅是要年輕人有自己出一部分的錢，網路上說是6成，那6成最後信託是非屬公共的市政府的單位，必須要符合「信託法」。

劉世芳表示，同時又需要財政部要減營業稅、房屋稅的部分，再加上又希望提出「專案政策性的貸款」，什麼叫專案政策性的貸款？有沒有講清楚？到後來會覺得，如果年輕人付了6成房價出去，最後到底屋子是不是付錢的年輕人的？信託回去以後？桃園住都中心有沒有信託法裡，可以接受信託的授權貸款？這也是空的。所以希望可以多研議，保持暢通研議，並不是完全否認可負擔宅。信託也是不清不楚。

牛煦庭問何時可以有明確時間表。卓榮泰表示，行政院的態度基本上是，屬於地方自治事項會予以尊重，但也希望地方跟中央法律必須一致，未來的財務必須要健全、穩定、永續。買受人的權益一定要受到完整的保障。