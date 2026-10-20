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張麗善新書發表會 鄭麗文哽咽：感謝她把故鄉變成美麗的地方

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
雲林縣長張麗善（右）與國民黨主席鄭麗文（左）下午出席張麗善新書《躍上雲端：用創意科技升級雲林》發表會，鄭主席致完詞，張麗善上前一個深深的擁抱，好交情顯露無疑。記者蘇健忠／攝影
雲林縣長張麗善（右）與國民黨主席鄭麗文（左）下午出席張麗善新書《躍上雲端：用創意科技升級雲林》發表會，鄭主席致完詞，張麗善上前一個深深的擁抱，好交情顯露無疑。記者蘇健忠／攝影

國民黨主席鄭麗文今出席雲林縣長張麗善「躍上雲端：用創意科技升級雲林」新書發表會。她表示，在AI的元年，張麗善八年任內做到全世界到現在只說到做不到的事情；她感謝張麗善把她的故鄉變成這麼美麗的地方，八年交出讓人無法想像的成績單，相信張麗善的能量不應該只留在雲林，未來可為國家做出更多貢獻。

鄭麗文致詞時指出，她是雲林出生的小孩，故鄉在口湖，是偏鄉、窮鄉，過去的口湖與現在的口湖，真的很難想像，今天口湖的華麗翻轉，是年輕人最喜歡去的地方；它是一個保育濕地，把過去淹水、苦難、窮困，變成環保的寶地，還吸引更多藝術家在這邊重新創作、找到全新的生命。

鄭麗文語帶哽咽地說，非常由衷佩服張麗善，「把我的故鄉變成一個這麼美麗的地方，在這麼窮困的地方，今天可以迎來這樣的成就，不是一般人可以理解的。」

鄭麗文說，淨零、零碳、永續的轉型，是巨大工程、困難挑戰，還有AI轉型、智慧治理，每一個人都會講很好的口號，但雲林是農業縣、偏鄉，不是護國神山的所在地，也不是科學園區的所在地。

鄭麗文表示，高科技的成就不應該只是讓極少數的人可以享受，一般的小老百姓、偏鄉又如何能享受到AI的紅利？在AI的元年，「過去八年我們的縣長已經做到了」，這是全世界到現在只說到做不到的事情，而雲林可以成為全世界的一個成功範本。

鄭麗文說，感謝雲林縣政府團隊的執行力，這不是想像中只是很多硬體建設、花很多預算去包工程，真正讓人佩服的是用心，在教育、文化等巧實力、軟實力，結合硬體的建設，才能有今天全面翻轉、華麗轉身。張麗善八年交出讓人無法想像的成績單。國民黨也沾了光、與有榮焉，讓藍色執政有閃亮的成績單，希望能繼續延續下去。

國民黨主席鄭麗文今出席雲林縣長張麗善「躍上雲端：用創意科技升級雲林」新書發表會。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文今出席雲林縣長張麗善「躍上雲端：用創意科技升級雲林」新書發表會。圖／國民黨提供

張麗善 鄭麗文 雲林

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