投資阿拉斯加天然氣 卓榮泰：要長期取得充裕來源一定要付出一點代價

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，國民黨立委牛煦庭質詢關心我國參與阿拉斯加天然氣開發投資案，傳將投資44億美元。卓榮泰表示，要長期取得充裕來源，必須在事前經雙方縝密規畫，如果能夠長期取得穩定，「付出一點點的代價是一定要的」。經濟部長龔明鑫說，要採購或投資一定會編在預算裡，跟立法院報告。

牛煦庭今日質詢，關心我方參與阿拉斯加天然氣開發投資案。對此．卓榮泰表示，雙方談能源提供，跟過去一年多來的關稅談判是無關的，這是早在之前就發生了，雙方就阿拉斯加天然氣開發的投資案，這是受國際矚目的全新開發案，美方希望有多國參與，條件洽談中。我方為將來長期取得穩定供應，準備以長約、大量、穩定的方式採購，但因是長約、大量，國際油價起伏，至今無法算出確切金額。

卓榮泰說，原本有天花板跟地板的設計，但也不是最後雙方談定的，要不要有天花板、地板的設計，雙方對於設計數字、怎樣實施和執行，怎麼對應國際油價，目前沒有談到這麼細。

龔明鑫說，先談採購，再談投資，因採購是我方需要，要穩住將來天然氣供應，因中東風險稍高，所以有些約已移到美國，但還是不夠，為什麼想要2032年這個案子成形，可開採成功的話，我方就可接過去。如果這麼多的話，有帶一點點的投資，是彼此保障。採購合約談完，才會進入投資合約，投資合約目前還沒有開始，但有想像上的金額，的確是這個金額（指44億美元）。

龔明鑫說，採購的話，現在講好一年是600萬噸，現不知道價格，無法計算金額多少，44億美元是投資額而非採購額。

卓榮泰被問到看不看好阿拉斯加開發案成功機會，他說，各方的觀察不一樣，他國也表示過未來開採完之後，關於怎麼運送、載送等，也有人在爭取未來這工作，表示如果對開採沒有信心，不會考慮到未來，對開採有信心才會考慮到未來。

龔明鑫又補充，44億美元在整個投資案裡面只有一小部分，如果真的可以成形，是其他的（國家）投資較多，也會就我方中油公司專業知識來評估投資案，完全尊重中油公司的專業。

龔明鑫說，此案在約10年前不具備吸引力，因為該時間點，中東沒有發生問題，天然氣採購正常。我方會做投資效益評估，不會不做，大家跟美國買天然氣相對來講較少，因有中東市場，但現在中東的天然氣較有疑慮，所以現在美國開採非常積極而變有價值。

牛煦庭提醒，那麼應該世界各國都重新有興趣，但現在的狀況也只是看看，甚至評論是負向的，說可能是被踢來踢去的政治足球。要注意世界各國怎麼看。未來採購是否有更優惠的合約、更好的價格折讓、怎樣的保證收購，要明確跟國人報告。

卓榮泰表示，要長期取得充裕來源，必須在事前經雙方縝密規畫，如果能夠長期取得穩定，「付出一點點的代價是一定要的」。審慎評估產業的利益、需求、能源需要。

龔明鑫也說，無法講出明確走向，因現在談判協商過程，協商要雙方同意，要保障我方的利益，對方覺得划得來，這樣才會談好，但現無法保證。一旦要採購或投資，一定會編在預算裡，所以一定會跟立法院報告。